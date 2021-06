Concerto d'archi del "Quartetto asolano" - lunedì 21 giugno ore 20.30

Le porte della Cultura sono finalmente tornate ad aprirsi al pubblico ed anche Fondazione Villa Benzi è lieta di accogliervi nuovamente nei suoi spazi, riprendendo la programmazione in presenza!.



Nella ricorrenza della 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀 2021, Vi invitiamo, 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝ì 𝟐𝟏 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, alle 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎.𝟑𝟎, ad assistere al 𝓒𝓸𝓷𝓬𝓮𝓻𝓽𝓸 del 𝓠𝓾𝓪𝓻𝓽𝓮𝓽𝓽𝓸 𝓐𝓼𝓸𝓵𝓪𝓷𝓸, che avrà luogo all'𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨, nel parco retrostante la villa (nel rispetto delle vigenti prescrizioni anti covid).

Sarà un'occasione per ritrovarci 'vicini' rasserenati dalla gioia della Musica!.



Il 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐀𝐒𝐎𝐋𝐀𝐍𝐎:

𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐞𝐥𝐥𝐢_𝐯𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨

𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐳_𝐯𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨

𝐁𝐞𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐢𝐧_𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚

𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧_𝐯𝐢𝐨𝐥𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨

Formatosi nel 2019 il quartetto porta al pubblico uno spettacolo che tocca i più diversi generi musicali: dai brani di musica classica a quelli di musica leggera, dalla musica da film sino ai pezzi rock. il tutto caratterizzato dalle loro personali ed accattivanti timbrica e sonorità in un climax emozionale tra musiche di Battiato, Morricone, Guns'n Roses, Armstrong, Presley, Beatles e molti altri!



Vi invitiamo a 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐄 il vostro posto inoltrando una 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 a: 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐛𝐞𝐧𝐳𝐢.𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦



INGRESSO LIBERO





𝓛𝓪 𝓕𝓮𝓼𝓽𝓪 𝓭𝓮𝓵𝓵𝓪 𝓜𝓾𝓼𝓲𝓬𝓪:

"Il 21 giugno del 1982, con l'iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell'Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 700 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale".

(fonte: Ministero dei Beni Culturali.)

