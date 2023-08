Concerto dell’Assunta 2023

Si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento con il tradizionale Concerto dell’Assunta, galà lirico che ogni Ferragosto l’Amministrazione di Treviso offre gratuitamente alla città e ai suoi visitatori, in programma martedì 15 agosto alle ore 21 in piazza Santa Maria Maggiore. Un’edizione speciale dedicata alla memoria di Toti Dal Monte nei 130 anni dalla nascita, che renderà omaggio all’usignolo della lirica attraverso una selezione di arie e duetti tratti dal repertorio che rese celebre nel mondo il soprano trevigiano.

Il galà, presentato da Elena Filini, vedrà come sempre impegnata l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta guidata da Massimo Raccanelli, alla sua prima direzione della compagine orchestrale veneta dalla nomina a direttore artistico e musicale avvenuta lo scorso inverno. La serata, realizzata anche grazie al contributo di CentroMarca Banca, vedrà poi protagonisti alcune giovani e promettenti voci del panorama lirico veneto e nazionale: il soprano Federica Vitali, già insignita di numerosi premi e riconoscimenti internazionali, il baritono trevigiano Alex Martini, vincitore del 40° Concorso internazionale per cantanti lirici “Toti Dal Monte”, il soprano Claudia Ceraulo, finalista al Concorso “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!” di Rai Radio 3 e il tenore Andrea Tanzillo, solista dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala.

La presenza di Claudia Ceraulo nasce da una collaborazione tra l’Orchestra Filarmonia Veneta e il Concorso nazionale “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!”, promosso da Rai Radio 3 per valorizzare e dare visibilità ai talenti under 30. La partecipazione di Andrea Tanzillo è invece frutto di una collaborazione con l’Accademia di Perfezionamento del Teatro alla Scala di Milano e rinsalda un legame storico tra Treviso e Milano nel segno della valorizzazione di voci emergenti.

Il programma vedrà i quattro cantanti alle prese con alcuni dei più celebri brani di Donizetti, Puccini, Verdi e Rossini: da Lucia di Lammermoor all’Elisir d’amore, da Madama Butterfly a La bohéme, da Rigoletto a La Traviata, passando per Don Pasquale, il mito di Toti Dal Monte rivivrà in piazza Santa Maria Maggiore sulle note delle arie che la resero il soprano prediletto da Arturo Toscanini.

Ottantadue anni di vita, 31 di carriera tutta giocata intorno a cinque grandi ruoli (Lucia-Gilda-Rosina- Amina-Butterfly), Toti Dal Monte è stata l’indiscussa primadonna del belcanto italiano tra le due guerre. Il concerto ne ricorderà la vita da Mogliano Veneto, dove nasce, a Pieve di Soligo, dove trascorrerà gli ultimi anni di vita, ai grandi teatri del mondo che la videro protagonista fino ad arrivare al Concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte che ne custodisce l’eredità.

“Abbiamo scelto di dedicare l’edizione del Concerto dell’Assunta di quest’anno a Toti Dal Monte – racconta Alberto Barbaro, Presidente dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta – costruendo un programma che, ripercorrendo la sua carriera, offrirà al pubblico la possibilità di riascoltare alcuni tra i più celebri brani della tradizione dell’opera italiana. Siamo felici che sia proprio questa l’occasione per il debutto sul podio del nostro nuovo direttore artistico e musicale Massimo Raccanelli”.

“Il Concerto dell’Assunta è un momento straordinario di condivisione per tutta la nostra Comunità in una festività particolarmente attesa e sentita dai trevigiani”, le parole del sindaco Mario Conte. “Quest’anno si aggiunge una ricorrenza particolarmente significativa: i 130 anni dalla nascita di una grande cantante lirica che ha scritto pagine importantissime della storia della lirica e del nostro Teatro. Per noi si tratta di un vero e proprio Concerto-Evento, una serata di musica, di bellezza, di celebrazione del talento impreziosita da uno scenario d’eccezione e di tradizione come quello di piazza Santa Maria Maggiore”.

Il Concerto dell’Assunta, nato da un’idea di Mario Del Monaco, rappresenta il momento conclusivo dei festeggiamenti in onore della Madona Asunta, che cominciano al mattino del giorno di Ferragosto nella basilica di Santa Maria Maggiore con la messa solenne celebrata dal Vescovo e l’offerta del cero alla Madonna da parte del Sindaco, accompagnato dalla Giunta Comunale e dai Vigili Urbani. La cerimonia ricorda il voto che nel 1302 Gherardo da Camino, allora signore di Treviso, espresse in nome della sua Città per ingraziarsi la benevolenza divina: se avesse vinto la guerra contro il Patriarca di Aquileia, Treviso avrebbe donato ogni anno un cero alla Madona Granda nel giorno dell’Assunta.

Dopo il successo dello scorso anno, grazie alla sensibilità del Comune di Treviso, il Museo Bailo aprirà straordinariamente e gratuitamente le porte al pubblico a partire dalle 17.

“Il tradizionale concerto dell’Assunta, che quest’anno è alla memoria della trevigiana Toti Dal Monte, celebra la musica, l’arte e la cultura, elementi che rappresentano da sempre un importante pilastro nella nostra visione di banca di valori attenta a tutto ciò che arricchisce il tessuto sociale e rafforza il senso di comunità – commenta Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CentroMarca Banca, partner dell’evento –. Abbiamo il privilegio di sostenere l’Orchestra Filarmonia Veneta, con particolare dedizione alla valorizzazione dei giovani talenti. Siamo infatti fermamente convinti che investire nell’arte e nella formazione musicale dei giovani rappresenti un contributo essenziale alla crescita culturale e sociale della nostra comunità. Una collaborazione che riflette la missione di CentroMarca Banca di promuovere e incoraggiare l’eccellenza artistica, ponendo sempre al centro l’ascolto delle esigenze della società in cui operiamo”.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.