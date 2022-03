Blues in the night #2 - twenty2 fingers blues

Ci affacciamo dunque all'estate il 9 giugno con il duo di Attilio Pisarri, chitarrista di grande esperienza autore di dischi di elegante jazz e stimato didatta dell'Associazione Francesco Manzato a Treviso, e Filippo Cosentino, chitarrista fra i più apprezzati a livello internazionale e compositore di produzioni cinematografiche in concorso ai David di Donatello, Festival del Cinema di Cannes e con una produzione discografica che vanta alcuni best seller, con un concerto fra blues e jazz in quel territorio musicale nel quale i confini non esistono e le note appartengono all'uno tanto che all'altro.



ATTILIO PISARRI

Nato a Treviso, chitarrista, polistrumentista, autore, arrangiatore, didatta, filosofo; si laurea cum laude in Filosofia presso l'Università Ca'Foscari di Venezia, dove consegue successivamente il Dottorato di ricerca in Filosofia; si laurea a pieni voti e con lode al Biennio Jazz presso il Conservatorio Statale F. Venezze di Rovigo.



Presidente dell’Associazione Spazio Musica.le 2.0 di Ponzano e consigliere dell’Associazione Francesco Manzato a Treviso, dal 2014 si occupa della sezione musicale per il Festival filosofico della città di Treviso curato dall'Associazione Pensare il Presente.



Molto impegnato nell'attività concertistica, suona in numerosi progetti soprattutto in ambito jazz; vincitore del Premio Nazionale delle Arti (Afam-Miur) sezione jazz nel 2010, ha all'attivo diversi lavori discografici ed esibizioni live in numerosi festival e manifestazioni nazionali ed internazionali.

Ultimi lavori discografici: Attilio Pisarri – Elektroshot (Nau Records – Naked Tapes 2017), Roots On Boots – Back to the Earth (A.Ma Records – Auand 2018), 2Grains - Empty Rooms (Birdland Sound 2020).



FILIPPO COSENTINO

Filippo Cosentino è CEO, producer e a&r di IpogeoRecords, compositore di colonne sonore e autore dei dischi best seller Baritune (Incipit/EgeaMusic) e Leave the Thorn, take the rose (DaVinci Publishing) fra i dischi più venduti di Amazon 2020, IBS/Feltinelli e nelle classifiche iTunes chart e Apple Music Top100 Italia e Top10 Ucraina. Ha suonato nei più importanti festival internazionali e insegnato in Università e istituti italiani, americani e asiatici. Ha collaborato con numerosi Istituti Italiani di Cultura dalla China, al Messico, all’Europa. E’ titolare del hub creativo Dragonfly Music Studio ed è il producer di Drew Righi, fra i prossimi ospiti di CasaSanremoTv.



E’ ideatore del progetto Cultura Circolare, sistema di produzione e diffusione degli eventi culturali sostenibili e a beneficio della comunità. Ha conseguito a pieni voti la laurea triennale c/o Università degli studi di Bologna in DAMS Classe n.23 con tesi in Organizzazione ed economia dello spettacolo, successivamente la specialistica c/o Università degli studi di Bologna in Discipline della musica Classe n.51/S con tesi in Filologia musicale, ha conseguito il diploma accademico summa cum laude in chitarra jazz al Conservatorio G.B.Martini di Bologna e ha conseguito un Master in Music Business alla 24 ore Business School.



Direttore artistico dal 2009 del festival Cantautori d’Italia a cui hanno preso parte Paola Turci, Francesco Tricarico, Andrea Mirò, Ginevra Di Marco, Max Manfredi, Mauro Ermanno Giovanardi e di altre rassegne di musica contemporanea e jazz nel nord Italia.