Il rock senza tempo di Bryan Adams alla Zoppas Arena

È finita l’attesa per Bryan Adams: lunedì 5 dicembre il rocker canadese sarà alla Zoppas Arena di Conegliano, nel concerto organizzato da DuePunti Eventi. L'evento riporta dal vivo le emozioni di una musica senza tempo. Quarant’anni di carriera, 14 album che sono impressi nella memoria di piu? generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award: Bryan Adams ha segnato la storia del genere e torna a farlo dopo l’uscita, a marzo, del suo album “So Happy It Hurts” (BMG), quindicesimo lavoro in studio, con 12 brani di cui e? autore.

La pubblicazione è arrivata dopo il successo di “Shine a Light” (2019), con il quale ha debuttato al numero uno delle classifiche degli album nel marzo del 2019 e che contiene l’omonimo singolo con Ed Sheeran e un duetto con Jennifer Lopez. «La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata. All'improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire - afferma Adams –“So Happy It Hurts” parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere. L'album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana».

Conosciuto in tutto il mondo per i suoi brani di successo, il suo “(Everything I Do) I Do It For You” è uno dei singoli più venduti in assoluto ed è rimasto in testa alla classifica dei singoli in Gran Bretagna per 16 settimane di seguito. Grazie agli album “Cuts Like a Knife” e “Reckless” degli anni ‘80 Adams divenne un punto di riferimento della musica pop in Canada e negli Stati Uniti, ma sono stati gli anni ‘90 a consacrarlo definitivamente al successo internazionale: l’album “Waking Up the Neighbours” ebbe risonanza mondiale e nel 1993, con la sua prima raccolta “So Far So Good”, nella quale presentò in anteprima il suo nuovo singolo “Please Forgive Me”, riuscì a conquistare le prime posizioni nelle classifiche di mezzo mondo.

Le performance di Bryan Adams sono indimenticabili grazie alla sua straordinaria presenza sul palco e alla sua inconfondibile voce. Il suo stile gli e? valso numerosi premi e riconoscimenti ed è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame. Ha ricevuto l’Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General’s Performing Arts Award per il suo contributo di una vita alle arti in Canada. Bryan Adams è anche un fotografo professionista, scatta lui stesso tutte le copertine dei suoi album. Recentemente ha firmato il 48° calendario Pirelli per il 2022. Nella sua carriera ha pubblicato vari libri fotografici con i suoi lavori, l’ultimo è Homeless, del 2019.

I biglietti già acquistati in precedenza per la data del 14 febbraio 2022 sono validi per la nuova data del 5 dicembre 2022.