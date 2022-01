Auditorium Stefanini: concerto a quattro mani dei fratelli Boidi

Domenica 16 gennaio 2022, ore 16.45

Daniele e Luciano Boidi (Pianoforte)

Il programma

R. Wagner (1813-1883)

Tannhauser’s Overture WWV 70

F. Schubert (1797-1828)

Lebenssturme D 947

F. Liszt (1811-1886)

Parafrasi sul Dies Irae: “Totentanz – Danse Macabre” S. 126

I musicisti

I fratelli Luciano e Daniele Boidi (Genova, ‘96 – ‘97) si laureano in pianoforte (2019) e musica d’insieme (2021) con 110, Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila. Dopo il primo percorso solistico che li ha portati ad essere considerati nel 2017 (Premio Venezia) e nel 2018 (Premio Brunelli) tra i migliori dodici pianisti solisti italiani, nel 2019 il loro nome compare anche nella lista degli eccellenti 12 gruppi italiani e stranieri per la sezione Musica da Camera (dal duo al decimino, Premio delle Arti) risultando tra i migliori due Duo Pianistici di tutta Italia. Vengono inoltre inseriti nella lista delle Eccellenze Pianistiche 2020 come miglior Duo Pianistico veneto. Capace di distinguersi in Concorsi nazionali ed internazionali sia di Duo Pianistico che di Musica da Camera, il Boidi Piano Duo vince il Primo Premio e il Primo Premio Assoluto in più di 15 concorsi nazionali ed internazionali tra Austria, Croazia, Italia, Portogallo, Romania, Serbia, Svizzera, Ungheria e l’European Academic Arts Association. Ricevono il Golden Star al Music&Stars Awards 2021 e il Premio Speciale della Giuria in occasione dell’Elite Musicians 2021 (Iasi, Romania), al 17th Beograd IC Davorin Jenko 2020 (Belgrado, Serbia) e all’International Competition of Young Musicians – Zagreb 2021 (Zagabria, Croazia). In quest’ultima occasione, viene riconosciuto anche lo Special Award for the Best Performance del Poema Sinfonico Mazeppa di Franz Liszt.

Nel 2019, è destinatario della borsa di studio più alta assegnata dalle Tel-Hai International Piano Masterclasses in memoria di Maryna Bondarenko (Israele). Nell’occasione si esibiscono presso la “Evens Hall” e l’“Interdisciplinary Centre” della Ben-Gurion University (SdeBoker-Desert of Negev); tra più di 90 partecipanti provenienti da tutto il mondo, viene selezionato come miglior Duo Pianistico per esibirsi presso la Sala Recanati del “Tel Aviv Museum of Arts” in occasione del Final Gala Concert. Nel 2018 riceve il “Premio Excellentissimus” destinato alle migliori eccellenze artistiche nazionali, presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma; il “1st Palazzo Cavagnis’ Classical Awards” per “il successo e l’apprezzamento da parte del pubblico nella Stagione Concertistica 2018/2019”; la Menzione Speciale come miglior gruppo di Musica da Camera alle “2nd Trapani Summer Classes”; due borse di studio del Lions Club di Portogruaro (VE).

Nel 2017, risulta vincitore del Concorso interno al Conservatorio “Casella” eseguendo nel giugno 2018 il Concerto di F. Poulenc per due pianoforti e orchestra sotto la direzione di A. Canonici. Chiamati in diverse ed importanti rassegne nazionali ed internazionali, i fratelli si esibiscono tra le altre per “Casa de Kamna” (Radovljica, SLO); la Fondazione “La Società dei Concerti” (MI); l’Oratorio del Gonfalone (RM); gli Amici della Musica di Trapani (TP); Teatro “Diana” (NA); Teatro “Ruffo” di Sacile (PN); il Festival “Nei Suoni dei Luoghi” (UD); Armonie in Città e CarniArmonie (UD); l’Oratorio San Rocco di Imola (BO); il Festival Internazionale “Illuminazioni” di Portogruaro (VE); Zanetti Hausbrandt Cafè (TV); Foresteria Valdese Venezia (Palazzo Cavagnis); “Donatori di Musica” (Brescia e Verona); Auditorium Museo di Santa Caterina (TV); PianoCity Napoli; PianoCity Pordenone; l’Orchestra Savelli (RM); la Settimana Musicale Mirtense (RI); Associazione Culturale “Harmonia Novissima” (AQ). Nel 2020, per il terzo anno consecutivo, il Boidi Piano Duo riceve il Premio al Merito da parte del Comune di Preganziol (TV) come Eccellenza Artistica Internazionale.

Info e biglietti

Presentazione storica/musicologica a cura di Paola Gallo presso l'Auditorium "Stefanini" di Treviso. Ingresso con Green Pass. Costo: 10 euro (Intero) 7 euro (ridotto per over 65, insegnanti di musica e studenti di scuole musicali). Prenotazioni biglietti presso: Accademia Musicale Studio Musica (338 2207558)

studiomusica.treviso@gmail.com

www.studiomusicatreviso.it