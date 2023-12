Sabato 23 dicembre alle ore 20:45 presso il tempio monumentale di San Francesco a Treviso, il coro "Stella Alpina", diretto dal maestro Davide Furlan, si esibirà in occasione della 54^ edizione del tradizionale Concerto di Natale, un appuntamento immancabile per tutta la comunità trevigiana.

Quest'anno alle voci del coro "Stella Alpina" si unirà quella di un ospite d'eccezione: il maestro Bepi de Marzi, che racconterà al pubblico i grandi canti che ha composto nel corso della sua lunga carriera, da quelli più celebri come "Benia Calastoria", "Sanmatio", "Signore delle cime" a quelli meno noti come "Pastori", "Balustrato", "Notte santa".

Da sempre il Concerto di Natale del coro "Stella Alpina" nella chiesa di San Francesco rappresenta un momento di grande cultura, ospitato tra i secolari affreschi dell'antico tempio in un luogo fondamentale per la storia della città di Treviso. L'edizione di quest'anno permetterà non solo di vivere più intensamente l'attesa per le festività, ma di conoscere anche più da vicino e più profondamente il mondo della coralità veneta che tanto deve a illustri autori come Bepi de Marzi.

Per garantire a un pubblico più numeroso possibile di partecipare con il cuore a questo evento, il 54° Concerto di Natale di San Francesco sarà trasmesso in diretta su Antenna Tre Nordest (sul digitale terrestre canale 10 in Veneto, canale 15 in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige) sia in televisione che in streaming sul sito dell'emittente a partire dalle ore 21.

LA STORIA DEL CORO STELLA ALPINA

Il coro "Stella Alpina" è il più longevo del Veneto. Fondato nel 1949, nel 2019 ha festeggiato lo straordinario traguardo dei settant'anni di attività. Agli inizi fu il giovane Giuseppe Tomaselli a riunire gli amici ad ascoltare i primi dischi del coro della SAT. Tomaselli infuse la passione per il canto a un gruppo di giovani riuscendo a tramandarla di generazione in generazione. Sotto la direzione del maestro Piero Pagnin, che ha dedicato al Coro più di trent'anni della sua vita, ha cantato un po' in tutta Italia e all'estero, portando nel mondo la cultura veneta e la trevigianità. Con il maestro Diego Basso, per quattro anni ha preso parte alle trasmissioni "Ci vediamo in TV" e "Alle 2" su Rai 1 con Paolo Limiti, ha partecipato a concorso nazionali e vinto numerosi premi. Oltre duecento coristi hanno prestato la loro voce e la loro passione allo spirito del coro "Stella Alpina", diciotto i dischi pubblicati. Il maestro Davide Furlan è alla direzione del coro dal gennaio 2023.Per Info https://www.corostellaalpinatv.it/

Cristiano Furlan (presidente) Tel. +39 340 7342750

Luca Brazzale (vicepresidente e delegato concerti) Tel. +39 340 1409138 info@corostellaalpinatv.it