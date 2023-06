Concerto benefico "Le dive e i mascalzoni dello swing"

Sabato concerto in Villa Rocchesello Martinengo Zanazzo di Cessalto al fine di raccogliere fondi per il Progetto Aiuto Donna Oderzo che riguarda la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne.

Se la festa degli uomini in Veneto è notoriamente festeggiata il 2 agosto, l’organizzazione di volontariato IL MELOGRANO ha pensato di anticipare i tempi e dedicare una festa estiva anche alle donne dedicando loro un concerto dal titolo: LE DIVE E I MASCALZONI DELLO SWING interpretato dal gruppo musicale 7th note GOSPEL LAB che si terrà sabato 1 luglio 2023 in Villa Rocchesello Martinengo Zanazzo a Cessalto.

Saranno proprio tre donne le cantanti: Francesca Ziroldo, Caterina Cesca e Francesca Catto in arte LE DIVE che si esibiranno accompagnate da un gruppo di musicisti fra i migliori del panorama Veneto a ritmo di swing in un repertorio di conosciutissime ed intramontabili canzoni degli anni 40-50 quando la fine della guerra aveva portato nella popolazione italiana la voglia di liberarsi degli orrori trascorsi e di concedersi un po’ di allegria.

Per far immergere ancora di più il pubblico nell’atmosfera durante la serata LE DIVINE sfileranno in abiti d’epoca tramandati da madri a figlie ed a loro adattati dalle abili mani di esperte sarte e non mancherà neppure un po’ di poesia con un’ode alle donne regalata per l’occasione dal poeta e scrittore Omar Battiston. Condurrà la serata Roberto Carrer, presenti autorità regionali, provinciali e amministratori/trici locali dei Comuni del distretto di Treviso.

L'evento è patrocinato dalla Regione Veneto, dall'ULSS2 Marca Trevigiana, dalla Provincia di Treviso e dal Comitato Sindaci Distretto di Treviso. Entrata gratuita con donazione libera e facoltativa che verrà devoluta al Progetto Aiuto Donna Oderzo attraverso il quale IL MELOGRANO in collaborazione con l’associazione Aiuto Donna Oderzo darà vita ad un programma di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, un tema spesso sottaciuto ma che purtroppo le cronache ci riportano come sempre d’attualità. Il brindisi di benvenuto agli ospiti è previsto a partire dalle 20,30 e dopo i saluti istituzionali alle 21,00 inizierà il concerto che terminerà alle 22,30 con un buffet di saluto agli intervenuti.

È gradita prenotazione scrivendo a: info@ilmelogranoodv.org oppure cliccando direttamente su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-di-beneficenza-le-dive-e-i-mascalzoni-dello-swing-654882349737?aff=oddtdtcreator.