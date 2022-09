Concerto “Dreams come True” con il duo acustico Orizzonti Live Unplugged

Sabato 17 settembre alle 20:30 il duo acustico Orizzonti live Unplugged sarà il protagonista del concerto “Dreams come True” in piazza Aldo Moro a Carità di Villorba. Il duo proporrà una selezione di canzoni rivisitate in chiave acustica, essenziale e il più possibile originale. Il repertorio degli artisti spazia dal Country al Rock, al Blues, al Reggae e alla Musica Italiana. Le canzoni proposte non sono semplicemente Cover, ma canzoni in grado di arrivare al cuore di chi ascolta, con la bellezza della melodia e la forza delle parole.

L’idea di un duo acustico nasce nel 2017 dall’incontro di Matteo Favotto e Sonja De Crescenzo. Entrambi alla ricerca di uno stile musicale più essenziale, versatile ed originale, iniziano a creare un repertorio di Cover che potesse valorizzare le rispettive doti musicali e che, allo stesso tempo, arrivasse in modo più semplice e autentico al cuore delle persone. Il nome “Orizzonti Live” ricorda quella linea di confine fra Terra e Cielo, dove lo sguardo spazia in profondità, aprendo la mente e il cuore ai sogni e alle emozioni. Per il duo di artisti la Musica è qualcosa che li fa volare oltre gli schemi, le paure, i limiti fisici e mentali, trasmettendo energia, dolcezza, forza, speranza.

Il concerto è a libero accesso e in caso di maltempo sarà rinviato a data da destinarsi. Per informazioni: telefonare allo 04226179813.