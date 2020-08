Concerto d'Estate con l'Orschestra Risonanze

ORCHESTRA "RISONANZE" - direttore M° Piergiusto Zambon



Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria al num. 3493694 678

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l' Auditorium "Don Vidotto", V.le Caccianiga 2, Maserada sul Piave.



MUSICHE DI:

J.S. Bach Aria sulla quarta corda

W.A. Mozart Eine kleine nachtmusic

G. Rossini Ouverture dal "Barbiere di Siviglia"

P.I. Tchaikovsky dallo "Schiaccianoci"

-Ouverture Miniature,

-Dance of the Sugar Plum Fairy

-Trepak

Gershwin Summertime da "Porgy and Bess"

E. Morricone Sognando il west (arr. P. Zambon)



Evento organizzato da Comune di Maserada sul Piave - Assessorato alla Cultura