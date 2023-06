"A un passo dalla città" - Concerto degli Eugenio in Via Di Gioia

Concerto degli Eugenio in Via Di Gioia



Le Grave del Piave, a Crocetta del Montello, sono la prima tappa del loro tour estivo intitolato “A un passo dalla città”, un percorso che porta il gruppo in cinque contesti naturali attraverso tutta la Penisola, dalla Valle d’Aosta alla Basilicata.



Gli Eugenio in Via di Gioia sono uno dei fenomeni musicali più interessanti degli ultimi anni, un unicum nel panorama italiano per la loro capacità di unire canzoni, attivismo, riflessioni critiche e azioni concrete su ambiente e società, oltre a performance live sia in tournée sold out che nelle strade.



La poliedricità degli Eugenio in Via Di Gioia ha assunto contorni da vero e proprio movimento culturale, centrato sui temi ambientali. Tra le azioni simbolo della band, citiamo il “raduno digitale” Lettera al Prossimo, seguitissimo social forum per lo scambio di idee e progetti green, la piantumazione degli abeti nella foresta di Paneveggio distrutta dalla tempesta Vaia realizzata insieme ad amici, fan, influencer e collaboratori. E la notte finora più memorabile: quella tra il 28 e il 29 marzo 2022, in cui gli EIVDG si sono ritrovati insieme a 150 ragazzi e ragazze, 4000 gessetti e 3000 metri di scotch di carta, per scrivere sulla Piazza San Carlo a Torino, la più grande dichiarazione d’amore verso il Pianeta Terra: TI AMO ANCORA.



Ad ospitare il concerto è un luogo strettamente connesso allo stile e ai temi della band. La scelta delle Grave di Ciano come prima tappa del tour “A un passo dalla città” è legata al valore paesaggistico del sito, considerato una riserva di biodiversità e riscoperto negli ultimi anni anche grazie ad un movimento popolare impegnato a valorizzare l’area di pregio ambientale, riconosciuta a livello europeo.