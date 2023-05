𝑭𝒓𝒂𝒏𝒌 𝑴𝒂𝒍𝒐𝒔𝒕𝒊 & 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒊𝒂 𝑨𝒊𝒓 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒌 in concerto

Venerdì 12 maggio ????? ??????? & ????????? ??? ????? presentano il nuovo bellissimo album "????? ??????" al Corner Live!



Frank Malosti possiede una spiccata personalitΓ di cantautore.

Le emozioni vissute diventano testi e rivivono in ogni singola interpretazione trasformandosi nel tempo. Ogni canzone assume così una sua identità , alcune attraverso minimi mutamenti seguono una vera e propria evoluzione.

La sua passione per la musica, il suo talento e non ultimo, la perdita di un lavoro fisso, gli permettono nel 2008 di scegliere la strada dell’arte.



Frank Malosti - voce, chitarra e armonica; Luca Ciube Aliberti - voce, chitarra elettrica; Pablo Vidal - percussioni; Gianni Fantuz - batteria; Mattia Magatelli - basso; Special guest: Federica Capra (violino); Gigliola Aliberti (cori).