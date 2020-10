Concerto per la Vita - "Il Profumo nell'Aria"

Corocastel da Conegliano agli USA: l’unione attraverso la musica



Il tradizionale concerto d’autunno della compagine coneglianese si terrà. “Vogliamo continuare a mantenere viva la nostra presenza. Nonostante tutto.” - così dichiara il Presidente Renato Cais che sottolinea la volontà di dare un segnale di normalità. “Il profumo nell’Aria” così si intitola quindi l’appuntamento con il coro maschile che continua la sua attività da più di 50 anni e si conferma una costante nella cultura e nella tradizione coneglianese.

Il concerto avrà luogo sabato 24 ottobre nell’incantevole cornice dell’ex convento San Francesco, sapientemente restaurato. “Vogliamo trasmettere un profumo nuovo nell’aria”, continua il Presidente, “sappiamo che il momento non è facile e per questo vogliamo, attraverso la nostra musica, inviare un messaggio di sostegno e conforto". Ospite d’eccezione Giorgio Fornasier (Belumat), già Castello d’Oro, che con il Corocastel ha già collaborato con il compianto Gianluigi Secco. Ma la grande sorpresa di questa edizione sarà la concomitanza con il Festival delle Nazioni Unite, voluto dal’Onu, che si terrà in America la sera stessa e che trasmetterà in diretta il brano “Confini” (Horizon in americano) che il Maestro Giorgio Susana ha composto durante la quarantena. “Un legame indissolubile quello che la musica crea” racconta il Maestro Direttore del Corocastel, “un linguaggio universale che ci permette di inviare un messaggio chiaro: la musica unisce, insieme siamo più forti".

Appuntamento quindi sabato 24 ottobre alle ore 18:00. Gli organizzatori sottolineano che l’evento si terrà in completa sicurezza, rispettando tutte le norme anti-Covid.

Evento su prenotazione obbligatoria.