Il Comune di Casier e il Coro Sine Nomine di Treviso invitano tutti a trascorrere una serata di grande suggestione nell'accogliente Chiesa dei Santi Teonisto e Compagni Martiri di Casier, in piazza San Pio X, 45, martedì 21 dicembre alle ore 21.00, con il concerto In dulci jubilo, polifonia per il Santo Natale, direttore il Maestro Edoardo Cervi. Cosa c'è di più appropriato per disporre l'animo all'emozione del Natale, se non l'ascolto delle pure polifonie dei grandi Maestri del 400 e del 500?

Oggi più che mai abbiamo tutti un grande bisogno di bellezza e di conforto e la musica ci viene incontro e ristora i nostri cuori predisponendoli alla rinascita, forti e coraggiosi. Il concerto prevede alcune brevi letture poetiche e sarà arricchito dagli interventi strumentali delle violiniste Luisa Bassetto e Francesca Balestri. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Casier.

Per la partecipazione in presenza è obbligatoria la prenotazione sul sito www.comunecasier.it e il possesso del Super Green Pass. Per informazioni contattare la Biblioteca Comunale di Casier al numero di telefono 0422 381504 oppure via e-mail all'indirizzo biblioteca@comunecasier.it.