Concerto "L'Italia un giardino di musiche" per la Giornata Ecologica

La pulizia del territorio si abbina con la prima edizione del concerto dedicato all’ambiente sabato 1 ottobre a Castello di Godego per la Giornata Ecologica, in occasione della campagna di volontariato ambientale Puliamo il mondo promossa da Legambiente. L’iniziativa è organizzata in sinergia dall’Assessorato all’Ambiente e Assessorato alla Cultura con la collaborazione della Protezione Civile e di associazioni godigesi. Il primo appuntamento è sabato alle 15 con ritrovo al parco sportivo di via Piave per partecipare alla pulizia del territorio. Guanti, gilet e sacchi saranno forniti sul posto grazie alla collaborazione di Contarina.

Il secondo appuntamento è alle 20.45 in Villa Priuli dove si aprirà il concerto “L’Italia un Giardino di Musiche”, con la collaborazione di NaturaSì e l’intervento iniziale di Fabio Brescacin, Presidente EcorNaturaSì. Protagonista il Quartetto Rosa Thea che darà vita a suggestioni musicali sull’evoluzione del giardino e della musica italiani. Un’ideale passeggiata lungo i secoli farà emergere le peculiarità di entrambe le arti, dall’Hortus conclusus del Medioevo, utilizzato per la coltivazione di piante alimentari e medicinali, alla necessaria cura dell’incolto dei giorni nostri. «Abbiamo deciso di abbinare la pulizia del territorio al concerto, consapevoli che la conoscenza del patrimonio culturale ci rende maggiormente sensibili verso la cura, la preservazione della natura e della bellezza del nostro Paese», le parole degli Assessori all’Ambiente Alessia Civiero e alla Cultura Enrico Barichello. «Un evento sociale e culturale, per un omaggio all’ambiente a 360 gradi». Tutti i cittadini, famiglie e associazioni, sono invitati. L’ingresso è libero.