Sarà necessario portare con sé coperte e torce elettriche per assistere al concerto “Libera la Musica - Magie musicali d’Estate” dell’Orchestra Sinfonica del Veneto che andrà in scena sabato 15 luglio alle ore 21.00 nello straordinario anfiteatro naturale di Credazzo a Farra di Soligo.

Il concerto realizzato dall’Amministrazione comunale di Farra di Soligo e con il patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è il primo degli appuntamenti estivi della tournée “Veneto in the Beauty 2023” ideata dall’Orchestra Sinfonica del Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto per un percorso di oltre dieci appuntamenti musicali realizzati nei luoghi più suggestivi e più rappresentativi del Veneto.

La serata sarà presentata dalla scrittrice e giornalista Federica Morello che introdurrà ad un programma musicale interamente dedicato ad autori del Novecento, Bizet, Leoncavallo, Puccini, Mascagni, Piazzola e Morricone per la direzione d’orchestra del maestro Marco Titotto e con la partecipazione del tenore Cristian Ricci.

“Siamo lieti di ospitare il concerto ‘Libera la musica – Magie musicali d’Estate” e tutto il pubblico partecipante nel verde ospitale delle nostre colline Patrimonio dell’Umanità UNESCO, che faranno da anfiteatro naturale per questa occasione - dichiara il sindaco Mattia Perencin - questo grazie anche al sostegno della Regione del Veneto ed al patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.

“Debuttare la nostra tournée estiva “dal cuore di un Sito Patrimonio dell’Unesco è la testimonianza che l’impegno e la progettualità dell’Orchestra Sinfonica del Veneto sono riconosciuti quale volano per la valorizzazione ad alto livello della nostra Regione – afferma il presidente dell’orchestra Enrico Hullweck –merito della qualità di esecuzione dei repertori e di una capacità manageriale costantemente aggiornata sulle dinamiche tra cultura, turismo e promozione”.

“Ancora una volta la musica risuona tra le nostre Colline Patrimonio UNESCO, contesto unico per celebrare l’arte – commenta Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Grazie all’Orchestra Sinfonica del Veneto e alla voce di Cristian Ricci, un artista che da anni porta la bellezza del Veneto nel mondo, potremo godere di una serata unica, in un luogo straordinario, iconico e suggestivo nel cuore del nostro territorio, ai piedi delle torri di Credazzo a Farra di Soligo. Libertà e magia si uniscono alla nostra bellezza mondiale”.

Il concerto è ad ingresso gratuito. Info: cultura@farra.it 0438901531. Il luogo dell’evento, sito in via San Lorenzo, è raggiungibile solamente a piedi con una passeggiata di un chilometro, dopo aver parcheggiato nei pressi di via San Lorenzo o Rui Stort. In caso di maltempo il Concerto si terrà presso l'auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo fino ad esaurimento posti.