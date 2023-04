Concerto lirico "La Serva Padrona di Pergolesi"

AMI - sede di Treviso prosegue la sua stagione concertistica 2023 mettendo in scena l’opera lirica buffa La Serva Padrona di Giovanni Battista Pergolesi. Il debutto avrà luogo venerdì 28 aprile alle 21:15 presso il Teatro A.Rossi di Borgoricco (PD). Il giorno dopo, sabato 29 aprile, ci sarà la rappresentazione dedicata al pubblico di Treviso alle 18.30 presso il Museo Civico di Santa Caterina.

Il concerto sarà diretto da Pietro Semenzato, avrà la regia di Maria Selene Farinelli e la direzione artistica del soprano Leonora Gennusa, anche vicepresidente dell’associazione. I tre cantanti lirici protagonisti, accompagnati da “Venice Chamber Orchestra” ensemble, saranno Ilenia Tosatto nei panni di Serpina, Giuseppe Esposito che interpreterà Uberto e Francesco Mandich come Vespone. L’Associazione Mozart Italia - sede di Treviso per queste due rappresentazioni dell’opera lirica del 1733, ha ottenuto sia il patrocinio della Città di Treviso, dei Musei Civici di Treviso, del Mozarteum di Salisburgo, del Comune di Borgoricco e del Centro Culturale A.Rossi, sia la sponsorizzazione di Maurizio Massolin - private banker Banca Fideuram e di Mondo Live, service audio-luci.

Il presidente dell’Associazione Mozart Italia - sede di Treviso Paolo Piva commenta “Siamo felici di dare il nostro contributo per aumentare l’offerta culturale di musica classica di due realtà importanti e attive come Borgoricco e Treviso. Come associazione non potremmo essere più soddisfatti della collaborazione con i vari enti che ci hanno permesso di esibirci in due location così belle”. Continua “il nostro 2023 è in fermento, in fatti il 27 maggio metteremo in scena la Traviata di Violetta Valéry sempre a Treviso”.

Ingresso 10€ su prenotazione posti via mail scrivendo a treviso@mozartitalia.org