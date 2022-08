Venerdì 26 agosto alle 20.30 la Villa di Maser ospiterà nel suo Ninfeo il concerto lirico “i Tre Tenori” con l'Orchestra Sinfonica del Veneto diretta dal Maestro Marco Titotto. Protagonisti i tenori Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Cristian Ricci. Il programma prevede l’esecuzione delle più famose note e romanze del Belcanto per rivivere emozionanti pagine del repertorio operistico. che saranno apprezzate da tutti. Come l’aria pucciniana “Recondita armonia” dall’opera Tosca, “Vesti la giubba” da Pagliacci di Leoncavallo, la sinfonia de “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, “Nessun dorma” di Puccini, “O sole mio” di Di Capua, l’immancabile Cavalleria rusticana di Mascagni (Intermezzo) e altre celebri arie. La presentazione è affidata alla conduttrice Federica Morello che, come da tradizione, racconterà gli aneddoti più curiosi delle storie d’amore e di passione a cui daranno voce i tre tenori con l’Orchestra. “Siamo giunti alla terza edizione del concerto lirico con artisti che calcano i più prestigiosi palcoscenici internazionali, nell’ambito del progetto regionale I Concerti della Rinascita – i luoghi della Bellezza”, le parole del Sindaco Claudia Benedos.

“Un appuntamento che ogni anno registra il tutto esaurito con un grande apprezzamento del pubblico, promuovendo le nostre eccellenze, dal Belcanto alla Villa di Maser Patrimonio dell’Umanità Unesco, per cui ringraziamo ancora una volta il padrone di casa che ci ospita, Vittorio Dalle Ore”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti entro il 24 agosto scrivendo a biblioteca@comune.maser.tv.it o telefonando al n. 0423 565898 (dalle 15.30 alle 18.30 lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 il sabato). Il concerto beneficia del contributo della Regione Veneto, dei tre sponsor locali di Maser Positello Imballaggi, Isoplam e Forno D’Asolo, ma anche dei contributi di Banca delle Terre Venete, San Marco Group, Aermec, My Venice, Ca’ Vescovado, Ca’ Pigneto.