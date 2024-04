Concerto di maggio - Festival giovani in musica

Nuovo appuntamento ???????? ??????? ?? ?????? di ???? ?? ???? ??



???????? ?? ??????



? Sabato 4 Maggio alle ore 21.00

? Chiesa della Madonna delle Grazie

? Orchestra: Il Cimento Armonico

Dirige: Gianmaria Fintano Pontini



Musiche:

C. Ives: The Unanswered Question

J.G. Rheinberger: Concerto per organo e orchestra n.2 in sol minore

W.A. Mozart: Sinfonia n. 41 "Jupiter" K 551



?? Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria presso ufficio IAT, Viale Carducci, al tel n.ro 0438 21230.



? info@coneglianoavantitutta.it oppure servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it