Concerto di Enrico Malatesta e performance sonora di Attila Faravelli

Enrico Malatesta / Éliane Radigue, Occam Ocean – Occam XXVI



Enrico Malatesta presenta un’indagine sul lavoro e la poetica musicale della nota compositrice francese Éliane Radigue, con un’opera creata attraverso un intimo processo di trasmissione diretta e di condivisione di precetti di estetica e intensità musicale. Partendo dalla lunga esperienza con gli strumenti elettronici, Radigue approda ad una musica per strumenti acustici dal carattere fortemente spirituale ed emotivo che riesce a trasportare l’ascoltatore verso un altrove reso vitale dal movimento perpetuo e cangiante del puro suono.



Attila Faravelli / Diffusione di field recording monoaurali



Dal 2017 Attila Faravelli cattura field recording in mono, che diffonde poi con un solo altoparlante. Lo stesso registratore a nastro viene usato sia in fase di registrazione che di riproduzione. In assenza del senso artificiale di spazio prodotto dalla stereofonia, l’ascolto si rivolge direttamente alla tessitura materiale grezza del suono registrato, nonché alla risposta acustica dell’altoparlante e dello spazio specifico in cui la diffusione viene effettuata.



L’evento, su prenotazione, è compreso nel biglietto d’ingresso.



Per maggiori informazioni: https://www.villaparcobolasco.it/appuntamento/concerto-performance-musica/