Domenica 23 giugno, in un ideale epilogo della trentesima edizione della Festa europea della musica (21 giugno), le valli e i pascoli del massiccio del Monte Grappa saranno la scenografia di uno straordinario evento musicale promosso dall’A.Pro.La.V – Associazione Produttori Latte del Veneto : “All’alba concerto in malga”, con inizio alle ore 5 a Malga Piz (sita in comune di Setteville) e prosecuzione alle 10.30 a Malga Mure (sita in comune di Pieve del Grappa). L’ascolto della musica sarà arricchito dalla scoperta delle produzioni tipiche montane, frutto della sapienza dei malghesi che con il loro lavoro preservano la riserva della biosfera del Grappa.

Protagonista dei due concerti sarà il quartetto d’archi “Le corde del mondo”, nato nel 2018 all’interno del conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia dall’incontro di quattro artisti, provenienti da diverse parti del mondo: Serbia, Venezuela e Polonia. Il gruppo è composto da Katarzyna Jakubowska (violino I), Dunia Llic (violino II), Elling Lavarca (viola) e Jacub Jabubowski (cello). La loro amicizia dà vita ad una contaminazione sonora di culture e tradizioni musicali diverse. Il quartetto si è esibito in importanti teatri e nell’ambito di prestigiose manifestazioni, tra cui la Mostra del Cinema di Venezia, il festival “Simultaneo Ensemble”, il Carnevale di Venezia ed altri eventi.

Su invito dell’A.Pro.La.V. i quattro musicisti daranno un saggio del proprio talento ad alta quota, davanti al pubblico di appassionati che il 23 giugno salirà fino a Malga Piz (1450 metri di altitudine) gestita dalla famiglia Gallina, nel territorio di Setteville. La malga (attiva da giugno a ottobre) è nota per la lavorazione di formaggi tipici del massiccio, tra cui il pluripremiato “Morlac”. Il concerto si terrà in un ambiente maestoso, dato dallo stupendo panorama della Valle del Piave e dell’altopiano del Grappa. L’inizio è fissato alle ore 5 per assistere al sorgere del sole, poi le note degli archi alle 7.30 lasceranno il posto alla colazione del malghese, ideata da Elisa, seguita alle 8.30 dalla dimostrazione in diretta di come si produce il formaggio Morlacco. E’ gradita la prenotazione al numero 3481378958.

Il secondo concerto si terrà a Malga Mure (1342 slm), che dista 900 metri da Malga Piz, in località Valle delle Mure, nel territorio di Pieve del Grappa. E’ una delle malghe più antiche del Monte Grappa, aperta dai primi di giugno a fine settembre, dove ancora si alleva la vacca Burlina, razza bovina autoctona dal cui latte si ottengono ottimi formaggi (Morlacco presidio Slow Food, Bastardo e ricotta) contenenti il sapore dei pascoli montani. Alle ore 10.30 avrà inizio il concerto dedicato all’aperitivo in malga con il Prosecco Asolo DOCG della Tenuta Amadio. Per coronare la lunga mattinata, alle 12.30 ci si potrà accomodare nel ristoro agrituristico di Malga Mure per gustare il pranzo del malghese. Anche in questo caso è gradita la prenotazione ai numeri 3207748386 – 3409269685.

Nell’organizzare questo speciale evento, che promuove il valore delle malghe con l’universale linguaggio della musica, l’A.Pro.La.V. si avvale del contributo della Banca Prealpi SanBiagio e della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, nonché del patrocinio della Provincia di Belluno, della Provincia di Treviso, del Comune di Pieve del Grappa e del Comune di Setteville, con la partecipazione anche della riserva della biosfera Monte Grappa – MAB Unesco. Per informazioni: A.Pro.La.V. tel. 0422 422040, e-mail promozione@aprolav.it.