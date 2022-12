Concerto meditativo del solstizio d'inverno

Un concerto meditativo per celebrare il Solstizio d’Inverno come occasione di contatto interiore, incontro con la Luce e rinascita.



Barbara Francescato canterà e suonerà dal vivo durante la meditazione condotta da Giovanna Brait, per stimolarci a scoprire nuovi spazi, colori e prospettive dell’Anima, favorendo nuove percezioni, visioni e comprensioni.



Ascolterai canti delicati, suoni avvolgenti a 432 hz, musiche armoniose con suoni di tubolar bells, metallofono, koshi, oceandrum, campane di cristallo e campane tibetane.





Ingresso con contributo libero e responsabile