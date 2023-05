Indirizzo non disponibile

Venerdì 19 maggio alle ore 20.30 nella sala consiliare di Sernaglia della Battaglia andrà in scena il concerto "Le meraviglie del mondo" a cura della Corale di San Salvatore diretta dal M° Beatrice Fioretti. Al pianoforte il M° Ennio Dario. Il concerto è organizzato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della rassegna culturale intercomunale progettata per “Terre Alte della Marca Trevigiana-Città Veneta della Cultura 2023”.

«È un orgoglio per Sernaglia far parte di questo progetto che attraverso la musica valorizza il paesaggio - afferma il sindaco Mirco Villanova -. I prossimi eventi si terranno nelle “nostre” aree naturalistiche di pregio quali l’oasi delle Fontane bianche e i Palù, che sono teatri naturali nei quali l’arte umana incontra quella della Natura».

Il programma musicale sarà il seguente:

SUMMER IS ICUMEN IN Round inglese del XII sec.

ESTA TIERRA Javier Busto

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA Eseguito da Claudio Berna Al pianoforte M° Ennio Dario

MAS VALE TROCAR Juan del Encina

LE VIRA DU MINHO folk lusitano – Jacques Chailley

AN IRISH BLESSING James E. Moore Jr.

WAYS Composto ed eseguito dal M° Ennio Dario

DIRAIT-ON Morten Lauridsen

TUNDRA O. Gjelio

SAN SALVATORE Italo Bianchi

RESTERÀ LA LUCE Giorgio Susana

LOOK AT THE WORLD John Rutter

L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti disponibili.

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2021 - Città veneta della cultura – 2023.