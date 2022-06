La musica dei Pink Floyd per aiutare il Cral nella realizzazione del nuovo parco giochi per bambini

Sabato 25 giugno, alle ore 21, si terrà il concerto organizzato da ASD Cral Ospedalieri Treviso, circolo attivo nei settori sportivi come canottaggio, tennis e calcio a 5. Al Circolo Ospedalieri di via Santa Maria di Ca’ Foncello si esibiranno gli artisti della Scuola di Musica Ennio Morricone con uno spettacolo musico-teatrale sui brani dei Pink Floyd, “Pinking”.

Il ricavato del concerto (ingresso libero con offerta responsabile), patrocinato da Comune di Treviso e Azienda Sanitaria, sarà investito nella realizzazione di un nuovo parco giochi didattico al Circolo Ospedalieri, che verrà messo a disposizione dei bambini del dipartimento di Pediatria dell’ospedale di Treviso in virtù dell’accordo con Ulss 2 Marca Trevigiana, dei bambini con disabilità e di tutte le scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale. L’area di 700 metri quadrati sarà dotata di strumenti e giochi per bambini: combigym multifunzione, altalena cestone, percorso di equilibrio su asse, percorso jumpy e asse su molle, con prato naturale e fondo antitrauma.

Il parco avrà la supervisione di Eleonara Magri, già impegnata in progetti didattici e formativi con i bambini e dedicato a tutti con dei giochi studiati per aiutare i più piccoli ad esprimere certe tipologie di movimento. I lavori del nuovo parco giochi partiranno a fine agosto. Per sostenere la realizzazione, verranno organizzati altri eventi benefici, come lo è stato il 1° Torneo di Calcio a 5 “Vittorio Zanini”, tenutosi lo scorso 10 giugno.

I posti per il concerto potranno essere prenotati alla Segreteria del Circolo (info: 0422-346048 e dalle ore 14 alle 18: 3358482367-3280452442