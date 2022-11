Concerto di Natale a San Francesco

La letizia e la semplicità del Natale hanno sempre stimolato l’immaginazione di poeti e musicisti: il repertorio natalizio è pertanto entrato a far parte del patrimonio culturale e musicale di tanti Paesi. Ricercare e “cantare” il Natale può essere un modo per recuperare il passato e riscoprire una dimensione forse sconosciuta di una festa tanto sentita.

Questo è quanto si ripropone di fare l’orchestra dei Giovani Musicisti Veneti in occasione del Concerto che terrà a Treviso giovedì 8 dicembre alle 20.45 nella Chiesa di S. Francesco. In programma musiche di Caccini, Bizet, Elgar, Beethoven, Gluck e naturalmente diversi brani del repertorio natalizio. Sarà una grande festa per l’orchestra dei GMV che festeggia i 20 anni di attività. Per l’occasione sono stati invitati i 1000 giovani che ne hanno fatto parte, alcuni dei quali saranno anche in veste di esecutori.

Il concerto sarà poi ripetuto il giorno 17 dicembre a Tribano (PD) alle 20.30 nella Chiesa di S. Martino.

Orchestra Giovani Musicisti Veneti

M° Francesco Pavan, direttore

PROGRAMMA

Giulio Caccini (1551-1618)

Ave Maria

Arr. Valdo Preema

Georges Bizet (1838-1875)

Agnus Dei

Inno gregoriano

Ubi Caritas

arr. Andrea Mascherin

Tradizionale natalizio

Nous Voici Dans la Ville

arr. Stefano Bellettato

Edward William Elgar (1857-1934)

Ave Verum Corpus

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Allegretto per orchestra WoO3

Tradizionale natalizio

What Child is This

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

“Danza degli Spiriti Beati” da Orfeo ed

Euridice

Leroy Anderson (1908-1975)