Concerto di Natale con Jasmine Terrell al Corner live

"SOULFUL XMAS" è uno spettacolo che unisce tutto il meglio della tradizione musicale natalizia in chiave Soul, R&B e Gospel. JAZ (all'anagrafe Jasmine Terrell) è una cantante Italo-Afroamericana (Louisiana) con anni di esperienza nel mondo della Black Music. Nella sua carriera canora viene selezionata tra i 12 finalisti del Festival Show 2016, pubblica il suo inedito “ Hard to Love U”, partecipa alla quinta edizione di The Voice of Italy e vanta di collaborazioni con cantanti e artisti come Cheryl Porter, Mellow Mood e molti altri.

Assieme ad un gruppo di talentuosi musicisti, JAZ propone SOULFUL XMAS, un viaggio musicale che racconta il rapporto della cantante afroamericana con il Natale nelle sue sfaccettature non solo sonore ma anche culturali. Viene proposto un repertorio di brani sia classici che moderni con l'intento di catapultare gli spettatori in una notte Natalizia negli USA.



JAZ (Jasmine Terrell) – Voce

Andrea Zagon - Chitarra

Lorenzo Tonon - Tastiera



Ugo Ruggiero - Batteria