Rotaract Club Conegliano Vittorio Veneto e Coro Conegliano ancora una volta alleati per il bene di donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Venerdì 17 dicembre alle 20.45 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, in via Franceschi, si svolgerà la 37° edizione del Concerto di Natale per il Piccolo Rifugio Canta il Coro Conegliano (https://www.coroconegliano.com/it/ ), diretto da Diego Tomasi, organizza il Rotaract Club Conegliano Vittorio Veneto, presieduto da Maria Vittoria Bonaldo. Ingresso con green pass rafforzato. Tutte le offerte raccolte serviranno per l'acquisto di nuovi, necessari letti elettrici al Piccolo Rifugio.

"Con i letti elettrici al posto di quelli attualmente in uso – spiegano dal Piccolo Rifugio, donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio avranno un riposo piu' confortevole, con molta meno probabilità di avere dolori alla schiena o altrove, nei loro corpi spesso assai fragili. Inoltre, con i letti elettrici aiutare gli ospiti ad alzarsi o mettersi a letto sarà più agevole per il personale che ogni giorno si dedica a loro". Chi non può partecipare al Concerto può comunque contribuire alla raccolta fondi per i nuovi letti attraverso la raccolta online https://www.gofundme.com/f/concerto-di-natale-per-il-piccolo-rifugio promossa dal Rotaract

Un gruppo di ospiti del Piccolo Rifugio sarà presente al concerto assieme ai volontari dell'associazione Lucia Schiavinato: per godersi una serata di bella musica e soprattutto per ringraziare organizzatori, cori e tutti gli spettatori.