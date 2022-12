Concerto di Natale per donare musicoterapia al Piccolo Rifugio

Venerdì 16 dicembre alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, in via Franceschi, si svolgerà la 38° edizione del Concerto di Natale per il Piccolo Rifugio: una tradizione che il Rotaract Club Conegliano Vittorio Veneto porta avanti di generazione in generazione.

Cantano il Coro Conegliano, diretto dal 2005 da Diego Tomasi, e il coro Sing Over Sound di Vittorio Veneto, voci giovani dirette da Marco Simeoni. Tutte le offerte saranno donate al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e serviranno a donare a donne e uomini con disabilità un ciclo di incontri di musicoterapia. La gioia che il concerto di Natale porterà agli ascoltatori diventerà così, per gli ospiti del Piccolo Rifugio, una ulteriore occasione di gioia in musica. Un gruppo di ospiti del Piccolo Rifugio sarà presente al concerto assieme ai volontari dell'associazione Lucia Schiavinato: per godersi una serata di bella musica e soprattutto per ringraziare organizzatori, cori e tutti gli spettatori.

Il Concerto di Natale è possibile grazie agli sponsor Comunicazione 21 azienda agricola Bernardi Ogliano, azienda agricola Sonego Antonio, Vignarosa, Dentalab Centro Dentale.

Per informazioni: rac.conegliano.vittorioveneto@rotaract2060.it