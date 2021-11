Concerto di Natale in Villa Emo

Mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 18:00, un evento di arte e musica si terrà a Villa Emo, capolavoro di Andrea Palladio: una visita guidata di mezz'ora per immergere gli ospiti nell'incantevole mondo evocato da Gianbattista Zelotti nei suoi affreschi e, a seguire, il concerto di Natale che verrà eseguito nel bellissimo salone centrale da Elena Pellizzari (flauto), Penelope Bertolo ( violino), Matilde Cerutti (viola), Anna Stevanato (violoncello).



Per maggiori info sul repertorio, vi invitiamo a consultare la sezione news del sito di Villa Emo www.villaemo.org



Costo € 15,00 adulti, € 3,00 bambini under 11

Per prenotarsi all'evento: bit.ly/3DR1FQ2





Per informazioni: 0423476355; 3804614951 - mail: info@villaemo.tv.it