XXXII Festival Organistico Internazionale: all’organo Zeni c'è Elisa Teglia

Una immersione nel repertorio romantico sarà il concerto di sabato 26 settembre (ore 20.45), nella chiesa Parrocchiale di Salgareda: all’organo Andrea Zeni, costruito nel 1999, Elisa Teglia – docente di Organo al Conservatorio di Vicenza - proporrà infatti un programma dal titolo Autori romantici francesi (e non solo) a confronto; il concerto concluderà con un’improvvisazione libera, durante la quale l’organista farà il suo personale omaggio allo stile francese che ha dato così tanti frutti nel corso della storia della musica.

Come anticipa il titolo, il programma presenterà diversi autori a confronto: l’allegra e spensierata Entrée du Cortège di Dubois, dagli echi mendelssohniani, sarà seguita da una delle versioni della Fantaisie op. 16 di Franck, pietra miliare del repertorio romantico francese nella quale si sente tutto il lirismo e l’espressività del compositore. Nonostante il cognome piemontese che risente della vicinanza col confine francese, Pietro Yon è decisamente italiano con influenze americane, data la sua attività decennale presso la Cattedrale di New York: il suo stile si sposa comunque molto bene con gli organi romantici francesi, come potremo sentire nei brani proposti (tratti dal Concerto Gregoriano, scritto quasi in contemporanea con l’omonimo brano di Respighi, e dalla Sonata Cromatica). Del grande Widor ascolteremo due trascrizioni di opere bachiane, a testimonianza dell’interesse manifestato dall’autore per il grande Kapellmeister lipsiense. Il programma continuerà con una composizione che esprime una forza dirompente, scritto da Alain dopo la tragica morte di una giovane sorella: la rabbia e la preghiera si uniscono in un’invocazione continua, creando un brano che non lascia fiato all’ascoltatore. Il concerto concluderà con un’improvvisazione libera, durante la quale l’organista farà il suo personale omaggio allo stile francese che ha dato così tanti frutti nel corso della storia della musica.

Il XXXII Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca Trevigiana” interamente dedicato al ricordo di Riccardo Moscatelli, è realizzata in collaborazione con Asolo Musica Veneto Musica e resa possibile dal fondamentale sostegno dei Comuni che ospitano i concerti, in primis quello della Città di Treviso, della Regione Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con l’indispensabile contributo de Gruppo Pro Gest e di CentroMarca Banca e la preziosa disponibilità delle comunità parrocchiali coinvolte.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo la normativa antiCovid con obbligo della mascherina

Info per il pubblico: festorganisticotv@hotmail.it - www.festivalorganistico.com

Asolo Musica Veneto Musica - 0423 950150 - www.asolomusica.com - info@asolomusica.com