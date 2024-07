Concerto "Il Paradiso Perduto"

Interi € 25, Ridotti € 20 (under 18 e over 65), Bambini € 10 (under 12)

Il Paradiso Perduto

19 Luglio 2024 - ore 21 | Maser - Villa di Maser

I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella

regia di

Aldo Tarabella

costumi del

Teatro Comunale di Bologna

con la partecipazione dei cantanti della

Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna

Eva Anna Grotto

Adamo Chenghai Bao

Angelo della misericordia Ecem Aricasoy

Angelo della giustizia Federica Fiori

Nell’edizione del Veneto Festival 2024 che celebra il sessantacinquesimo anniversario de I Solisti Veneti, la musica si intreccia ai luoghi d’arte del nostro territorio, per raccontare l’orchestra d’archi più longeva al mondo, battezzata come ambasciatrice della musica veneta nel mondo. Scrive la musicologa Vincenza Caserta: “L’idea di questi teatri itineranti, che riescono ad essere narrati attraverso l’arte dei suoni, anima in modo sempre diverso gli scenari, pronti a diventare palco della grande musica”. Dopo l’ironia de “La Serva Padrona” di Pergolesi e l’incanto de “Il Nascimento dell’Aurora” di Albinoni, il 19 luglio la Villa di Maser sarà scenario perfetto e incantevole per ospitare i suoni armoniosi e la brillantezza lirica di Baldassarre Galuppi.

I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella portano in scena “La Caduta di Adamo” – titolo di un loro successo discografico nel 1987 – assieme ai cantanti della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, selezionati tra oltre 200 talenti provenienti da tutto il mondo e che in questi mesi sono impegnati nelle varie produzioni liriche dello storico teatro bolognese. La straordinaria coproduzione con l’importante Istituto di alta formazione della Scuola dell’Opera prevede anche il coinvolgimento dei costumisti, dei tecnici e delle maestranze della Scuola dell’Opera, un impegno da parte di quest’ultima che incrementerà ancora di più il valore delle già riuscitissime esperienze della Lirica in Villa de I Solisti Veneti.

Il Maestro Giuliano Carella, che ha scelto questo titolo, è inoltre direttore d’opera apprezzato in tutto il mondo e, oltre ad essere stato Direttore musicale del Festival Pucciniano di Torre del Lago, Primo Direttore ospite della Fondazione Arena di Verona e Direttore musicale dell’Opéra de Toulon è stato Direttore ospite nelle più importanti istituzioni liriche di Vienna, Berlino, Monaco di Baviera, Francoforte, Stoccarda, Amburgo, Montecarlo, Parigi, Marsiglia, Strasburgo, Ginevra, Amsterdam, Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Barcellona Lisbona, Mosca, Tel Aviv, Detroit, Dallas, Montreal, Buenos Aires, Santiago del Cile, Tokyo.

Per questa nuova esperienza, ambientata in una splendida cornice, I Solisti non potevano fare a meno di affidarsi all’estro di Aldo Tarabella, noto regista e compositore teatrale apprezzato in tutta Europa e oltre oceano, che già nel 2021 e 2022 aveva diretto le ultime due produzioni liriche dell’Orchestra. Anche quest’anno la vasca della fontana del ninfeo verrà svuotata della sua acqua per ospitare l’Orchestra come in una buca di un teatro lirico, mentre le statue e gli stucchi del ninfeo e il bosco retrostante faranno da quinta alla scena ideata dal Maestro Tarabella per i cantanti protagonisti, arricchendo il tutto con luci, video proiezioni e gli splendidi costumi del Teatro Comunale di Bologna. Questo evento sarà anche occasione di prestigio per ritornare a vedere la magnificenza della villa del Palladio dopo gli importanti lavori di restauro, grazie ai fondi ricevuti dal P.N.R.R., che tanta risonanza hanno ottenuto in questo ultimo anno.

La Caduta di Adamo, è un oratorio per quattro voci, archi, due corni e basso continuo che Baldassarre Galuppi compose su libretto in italiano di Granelli e che vide la sua prima esecuzione a Roma nel 1747. Detto “il Buranello” per essere nato a Burano, isola a pochi chilometri da Venezia, nel 1706, Baldassarre Galuppi è stato compositore famoso in tutta Europa. Dopo aver studiato nella scuola di Antonio Lotti, prestò il suo servizio di organista e clavicembalista in chiese e teatri d’Italia. Il suo enorme talento di compositore venne riconosciuto anche all’estero ricevendo numerose commissioni anche dal Teatro Reale di Londra e dall’Imperatrice russa Caterina II, nella quale corte visse e lavorò per lunghi periodi, per poi ritornare, ricco e osannato, a Venezia, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Scrisse composizioni di musica sacra e un centinaio di melodrammi, tra opere buffe e serie.

La forma dell’oratorio altro non è che un’opera lirica, dal testo ispirato però a temi sacri, ideata per aggirare l’imposizione ecclesiale dell’epoca che prevedeva la sospensione della messa in scena di opere buffe o serie durante il lungo periodo della quaresima. Galuppi, con Bertoni, Gasparini, Perti, Vivaldi, Lotti, Furlanetto ed altri, fu tra i più assidui compositori di oratori del Settecento. Pochi sono gli oratori su testo italiano e quasi tutti furono eseguiti fuori Venezia, in città musicalmente importanti come Roma, Bologna e Firenze. È facile notare nell’oratorio galuppiano, sia per parte vocale che per quella strumentale, la matrice vivaldiana, il gusto per uno strumentale colorito e variato, con gli archi spesso arricchiti da strumenti a fiato, in questo caso da due corni.

Galuppi era nella sua epoca molto acclamato per le sue opere, per i suoi lavori sacri, per la musica strumentale e per tastiera. Il suo stile melodico, elegante e flessibile s'incontrò con la poetica di Goldoni: questa collaborazione segnò la nascita e la diffusione in tutta Europa (dopo il 1749) del dramma giocoso. Nella storia della musica i suoi meriti stanno principalmente nelle innovazioni che egli, assieme al drammaturgo veneziano, condusse nell'opera buffa. Il miglior esempio di questa collaborazione sono i finali d'insieme, nei quali svilupparono una nuova forma compositiva, che fu usata in seguito da Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti e da molti altri compositori di quel tempo.

INFO E PRENOTAZIONI:

www.solistiveneti.it

BIGLIETTI

Interi € 25

Ridotti € 20 (under 18 e over 65)

Bambini € 10 (under 12)