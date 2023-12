Giovedi 4 gennaio 2024, alle ore 20.45, presso il Teatro "G. Comisso" di Zero Branco (Tv) si svolgerà il "Concerto per il Nuovo Anno", che proporrà all'ascolto del pubblico una serie di brani classici tratti dal repertorio barocco, classico e romantico per coro, soli e orchestra d'archi. L'orchestra "G.B.Guidini Ensemble" prende il nome dalla storica famiglia Guidini, specificamente da Giovan Battista, ricco patrizio svizzero che, nell'800, comprò la Villa che oggi porta ancora il suo nome ed è sede di progetti culturali ed eventi. L'Ensemble è composto da una ventina di giovani musicisti ed è diretto dal M°Marco Rinaldi. Il coro "Voci di mezzo" nasce da un progetto dedicato alle persone che condividono la passione per la socialità e il canto presso la sede della villa zerotina. Per l'occasione il soprano Tatiana Carpenedo canterà arie sacre con accompagnamento orchestrale e corale.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.