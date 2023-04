Concerto-performance di Rie Nakajima a Fabrica

Giovedì 13 aprile alle 19:00 Rie Nakajima, artista e scultrice, sarà a Fabrica per un concerto-performance dal titolo “Sculpture”.



Giapponese di nascita con base a Londra, Rie Nakajima crea installazioni e performance sonore che dialogano con le caratteristiche fisiche degli spazi in cui sono ospitate.



Le due caratteristiche fondamentali della pratica creativa dell’artista, che fonde scultura e suono, sono l’apertura al cambiamento e l’influenza con il mondo circostante. Utilizzando una combinazione di dispositivi cinetici e oggetti trovati casualmente, ottiene delle risonanze acustiche che si irradiano nell’ambiente.



Gli spazi di Fabrica, progettati dall’architetto giapponese Tadao Ando, diventano quindi il palcoscenico che ospita la performance di Rie Nakajima e alcune installazioni sonore create dai giovani creativi del centro realizzate nel corso del workshop con l’artista.



Rie Nakajima ha esposto e si è esibita in tutto il mondo e collabora spesso con artisti tra cui David Cunningham, Keiko Yamamoto, Pierre Berthet, David Toop, Akira Sakata.



La sua prima grande mostra personale si è tenuta alla IKON Gallery di Birmingham nel 2018. Ha inoltre collaborato con il Museo Vostell Malpartida (Cáceres, Spagna), Serralves Museum (Porto), ShugoArts e Hara Museum (Tokyo), Cafe OTO (Londra) e molti altri.



Il concerto-performance di Rie Nakajima fa parte del programma di residenza “Archaism” curato da Carlos Casas e prevede anche un workshop che esplora la connessione tra scultura, installazione e suono in relazione allo spazio.



Ingresso libero, senza prenotazione.



Fabrica

Via Postioma, 54/F



press@fabrica.it