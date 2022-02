Concerto per pianoforte a 4 mani

Beatrice e Eleonora Dallagnese (Italia), pianoforte



Programma:



F. Schubert (1797-1828)

-Fantasia D 940

-Allegro “Lebensstürme“ D 947



J. Brahms (1833-1897)

- Variazioni su un Tema di Schumann op. 23

- Danze Ungheresi n. 4, 8



Presentazione Storico/Musicologica a cura di Paola Gallo





Info e biglietti:

Ingresso intero: € 10,00, ingresso ridotto: € 7,00

Le riduzioni sono riservate alle persone di età superiore ai 65 anni, agli Insegnanti di musica e agli allievi iscritti a scuole di musica private e pubbliche.

Ingresso consentito con Super Green Pass, come da norme vigenti.



Prenotazioni biglietti presso:

Accademia Musicale Studio Musica (338 2207558)

studiomusica.treviso@gmail.com

www.studiomusicatreviso.it



Le musiciste:

Eleonora e Beatrice Dallagnese sono sorelle gemelle di 21 anni e vivono a Oderzo (TV).

Hanno iniziato lo studio del pianoforte all'età di 4 anni sotto la guida del M° Eleonora Mometti.

Nel 2015 sono state ammesse alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola; hanno studiato con M° Ingrid Fliter e M° Stefano Fiuzzi nella classe di pianoforte e con il M° Nazzareno Carusi nella classe di musica da camera. Attualmente si stanno perfezionando, nel repertorio solistico, con M° Ingrid Fliter e M° Boris Petrushansky, mentre come duo pianistico con il M° Marco Zuccarini. Dal 2015, inoltre, studiano con il M° Alberto Nosè.

Nel 2018 si sono diplomate al Conservatorio “C. Pollini” di Padova, entrambe con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Hanno partecipato a masterclass tenute dal M° Selma Chicco Hajdin, M° Gloria Campaner, M° Federico Colli, M° Jerome Lowenthal, M° Natalia Trull, M° Franco Scala, M° Andrè Gallo, M° Lilya Zilbertstein e M° Michel Béroff.

Nel 2015 e 2016 hanno frequentato le masterclass “Progetto IMC” dell’Associazione Kymbala di Campli (TE) risultando, in entrambe le edizioni, le migliori allieve tra tutti gli strumenti. Ciò ha permesso loro di esibirsi al Festival Florio di Favignana (TP) e al Teatro Comunale de L’Aquila con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese preparandosi con il M° Marco Zuccarini.

Anche nel 2017 al corso di perfezionamento “Master 4 strings” di Pistoia, sotto la direzione artistica del M° Simone Gramaglia, sono risultate le migliori allieve tra tutti gli strumenti, permettendo loro di esibirsi al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e a Barcellona P. G. per l’Associazione “V. Bellini” di Messina.

Tengono regolarmente concerti in veste di soliste, duo a quattro mani e due pianoforti. Si sono esibite in alcune delle più prestigiose stagioni concertistiche come l’Accademia Filarmonica di Verona presso l’Ateneo dell’Università di Verona (2017), Società del Quartetto di Milano presso la Sala Puccini del Conservatorio G. Verdi (2018), Imola Summer Festival presso il Teatro dell’Osservanza (2018) e Accademia Filarmonica di



Nel giugno 2017, in seguito alla vittoria dell ‘American Protégé Competition di New York, si sono esibite allo Stern Auditorium/Perelman Stage della Carnegie Hall di New York. Inoltre hanno tenuto un recital al Fazioli Showroom presso Faust & Harrison Pianos di New York.