Concerto per il Ringraziamento

Venerdì 11 novembre torna a Valdobbiadene l’appuntamento con la grande musica per celebrare San Martino e la Giornata del Ringraziamento. Si esibirà l’Orchestra Giovanile Prometeo diretta dal maestro Michele Lot.



La Confraternita di Valdobbiadene e la Fondazione Valdobbiadene Spumante, in occasione della ricorrenza di San Martino, che coincide con la Giornata del Ringraziamento, com’è ormai tradizione consolidata, organizza un evento musicale di alto livello. Venerdì 11 novembre 2022, a partire dalle ore 18:30, presso l’antica chiesa di San Gregorio a Valdobbiadene si esibirà l’Orchestra Giovanile Prometeo nelle Quattro stagioni di Vivaldi.

Il concerto, a ingresso libero, sarà preceduto da una breve cerimonia nel corso della quale il mondo agricolo renderà grazie per i frutti della terra; sarà don Romeo Peron a impartire la solenne benedizione.



L’Orchestra Giovanile Prometeo è composta da giovani talenti, uniti dalla comune passione per la musica, e nasce con l’intento di diffondere la cultura musicale.

Il direttore artistico del progetto è il Maestro Michele Lot, docente presso il Conservatorio “Steffani” di Castelfranco Veneto.

L’Orchestra si è formata durante un corso di perfezionamento svoltosi a Villa Emo, in occasione del quale è stato studiato il programma de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Si tratta di uno dei primissimi esempi di musica a programma, cioè di composizioni a carattere prettamente descrittivo. E ad essere descritta – o sarebbe meglio dire evocata – è la stessa terra, in quel suo ciclico mutare che si ripete di anno in anno.



L'evento è organizzato in collaborazione con ValdobbiadeneJazz, Consorzio Valdobbiadene e con il patrocinio del Comune di Valdobbiadene.