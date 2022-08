Musei d'Estate 2022 - Concerto a Santa Caterina con I Pifari del Doge

Sonar et Danzar de Corte è il titolo del concerto di giovedì 4 agosto, alle ore 21.00 con I Pifari del Doge, per la rassegna Musei d’Estate 2022 promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso assieme alla direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, la rassegna gode del patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso. Sul palco Arrigo Pietrobon, pifaro soprano e flauto dolce, Federico Rattin, pifaro soprano e contralto, Paolo Tognon, dulciana tenore e basso, Claudio Sartorato, piffaro contralto, dulciana basso, Daniele Stillavati, trombone tenore e basso, Carlo Rossi, cembalo, Moreno Tortora, percussioni.

Fondato da Claudio Sartorato e Paolo Tognon, già docente di fagotti storici al Conservatoire National Supèrior de Musique et de Dance di Parigi, l’ensemble I Pifari del Doge si avvale di strumentisti con grande esperienza internazionale nei festival di musica antica più importanti d’Europa e America. Hanno collaborato con i continuisti Nicola Cittadin, Riccardo Favero, Carlo Rossi. La ricerca filologica espressiva sull’ancia doppia consente un approccio timbrico curato che ripropone alcuni degli esempi di strumenti a fiato in voga a Venezia: la dulciana nelle taglie di soprano,tenore e basso, il pifaro (bombarda) ed il rarissimo cervellato (Ranckett).

Hanno debuttato nel 2014 nella rassegna musicale “I Fiori musicali” presso la Riformierte Kirche di Hinwil (Svizzera), e si sono esibiti in seguito al Festival internazionale Organistico Città di Treviso, per l’Estate Tizianesca della magnifica comunità di Pieve di Cadore. Hanno eseguito concerti per Asolo Musica a partire dal 2015 in sedi storiche di pregio del Veneto. Recentemente hanno partecipato al 40° Festival Corale Internazionale tenutosi a Venezia rievocando in piazza S. Marco una ricostruzione esecutiva storica. Nel 2016 debuttano per OperaestateFestival di Bassano del Grappa, con un originale programma dedicato ai celebri musicisti e costruttori Bassano, attivi presso la corte inglese all’epoca di Shakespeare. Hanno partecipato al Festival Musica Cortese di Gorizia. Sono stati invitati nell’ambito della mostra “Il genio e l’ingegno: le macchine di Leonardo da Vinci”. Hanno suonato a Firenze e a Padova dove hanno preso parte alla rassegna Girovagarte promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e per il Festival Barocco Europeo di Sacile. Hanno un’attività audiovisiva legata a Torculus Records, disponibile sui principali portali web, nonché nello specifico canale youtube a loro dedicato.

Il gruppo si ispira al celebre quadro di G. Bellini, in cui si evidenziano alcuni strumenti a fiato utilizzati per le cerimonie civiche e religiose a Venezia nel Rinascimento. Un accostamento artistico ideale tra i principi della pittura veneta del rinascimento, in cui la mirabile armonia di composizione formale, la luce, le ombre di Bellini, Tiziano, Giorgione, Veronese, Carpaccio, riprendono gli stessi contenuti estetici delle musiche coeve dei principali maestri di cappella ed organisti attivi in S. Marco fra il ‘500 ed il ‘600. Al tempo della pittura di Bellini (1496), i Pifari avevano già esteso a sei il loro numero, ma la pittura, ovviamente rappresenta un periodo precedente. Un elenco dei quattro Pifari e due tromboni che compongono i Pifari del Doge nel periodo 1494 -1495 è pubblicato in Baroncini. …”Se canta dalli Cantori “… I cinque suonatori insieme sono indicati come Piffari del Principe, e anche Pifari del Doxe, o ancora come Pifari del Serenissimo e comprendono sia i tromboni che le ciaramelle. Tra il 1506 e il 1512 i sei Pifari del Doge divennero tutti membri della Scuola di Santa Maria dei Mercanti e sono elencati come appartenenti al complesso del doge.

I musicisti sono indicati come appartenenti alla Scuola Grande della Misericordia,il documento è ora nel Fondo di Venezia, Archivio di Stato, “ Scuole Piccole e Suffraggi”. Inoltre, uno dei Pifari non identificati dalla scuola come parte del complesso del doge che è chiamato i Pifferi del Doge nel 1494-1495. Secondo Baroncini, gli ensemble Pifferi a Padova e Venezia generalmente consisteva in cinque o sei suonatori dalla fine del XV secolo in poi. Il repertorio musicale eseguito ha in comune il fatto che tutte le composizioni sono state pubblicate in gran parte nelle stamperie di Venezia, all’epoca le più rinomate in Europa. Pur di provenienza e cultura diverse, la loro pubblicazione e diffusione consentiva un ritorno di prestigio per il compositore assolutamente di rilievo. Il concerto accosta brani di cerimonia, quali, pavane, ed intrade a danze fra cui la gagliarda, molto in voga a Venezia a quell’epoca. Spiccano poi due compositori friulani: Giorgio Mainerio e Alessandro Orologio. Il primo celebre per aver pubblicato il Primo libro de’balli nel 1578 ed il secondo per essersi affermato per le sue composizioni anche ben oltre i confini regionali del tempo. Nel repertorio del primo Seicento è presente la figura ricorrente di Salamone Rossi, fieramente autocitatosi Compositore Hebreo, le cui sensibilità compositive comunicano una rara e compiuta formula di sonate concertate dal mirabile senso melodico.

