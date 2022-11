Concerto Sinfonico d'Autunno a Tarzo

La musica classica e la Prima Scuola Viennese saliranno sul palco in occasione della serata organizzata da Banca Prealpi SanBiagio,l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi.



Domenica 6 novembre, alle 18.00, si terrà l’anteprima delle quattro tappe del Concerto Sinfonico d’Autunno, presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo (via La Corona, 45), realizzate in collaborazione con la Sezione A.N.A. di Vittorio Veneto, l’Associazione Musicale “Gruppo d’Archi Veneto” e con patrocinio del Comune di Tarzo.



Le musiche saranno eseguite dalla prestigiosa orchestra Gruppo d’Archi Veneto in formazione sinfonica, mentre la direzione è affidata alla brillante bacchetta del M° Maffeo Scarpis e il coordinamento artistico-organizzativo è di Fiorella Foti.



L’evento, per la prima volta a Tarzo, costituisce la preziosa anteprima della produzione sinfonica del Santa Cecilia, anche quest’anno articolata in quattro appuntamenti: l’orchestra sarà poi a Pieve di Soligo, al Teatro Del Monaco di Treviso e al Teatro Ristori di Verona.



Il programma comprende veri e propri capolavori ascrivibili agli autori che, sulla scia del capostipite Haydn, fecero grande la “Prima Scuola Viennese”: Mozart, Beethoven e Schubert. Si inizia dalla solenne Ouverture “Egmont”, modellata sulla tragedia di Goethe e definita da Massimo Mila “una delle composizioni in cui si manifesta più compiutamente il nobile idealismo eroico dell'animo di Beethoven”. Una vera “chicca” è costituita dallo splendido “Concerto per clarinetto”, opera composta da Mozart nel suo ultimo, difficile anno di vita, e affidato al clarinettista bellunese Alessandro Pasuch che, nonostante la sua giovanissima età, si è già messo in luce come solista in varie formazioni, grazie alle spiccate doti interpretative e al solido bagaglio strumentale. Infine la Terza Sinfonia, composta da uno Schubert che, seppure solo diciottenne, dà prova di aver perfettamente recepito la lezione di Haydn e di Mozart.



Ancora una volta Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi si rivelano motori di importanti iniziative per promuovere il tessuto non solo economico del territorio, ma anche per elevarne - attraverso proficue occasioni di incontro culturale – la qualità di vita e i momenti di aggregazione in nome del sapere, nelle sue espressioni più svariate.