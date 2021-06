"Concerto del Solstizio": all'alba in riva al Sile l'omaggio ad Astor Piazzolla

Cento anni fa, l'11 marzo 1921, nasceva a Mar della Plata Astor Piazzolla (scomparso a Buenos Aires il 4 luglio 1992), il più importante musicista, compositore e arrangiatore argentino, strumentista d'avanguardia e riformatore del tango, contaminato con le sonorità jazz. A questa straordinaria figura è dedicata la nona edizione del "Concerto del Solstizio 2021", in calendario al levar del sole di sabato 19 giugno (inizio dalle ore 5.30), nell'area verde accanto alla centrale elettrica in via Alzaia a Silea.

Protagonista dell'evento sarà un trio veneto di recente formazione, il Tragos de Tango, che il chitarrista jazz Lino Brotto ha creato insieme a Daniele Vianello (contrabbasso) e Walter Lucherini (bandoneon), per ripercorrere il repertorio del geniale musicista argentino, inserendo nuove atmosfere e sonorità.

Quello di Lino Brotto è un gradito ritorno nella programmazione del concerto del solstizio all'alba, format lanciato nel 2013 dal "Salotto Musicale", da un'intuizione del maestro Stefano Mazzoleni e della giornalista Cristiana Sparvoli, organizzato con il prezioso sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Silea , che con questo appuntamento apre la sua programmazione estiva. L'iniziativa è il prologo della Festa internazionale della musica, che dal 1982 viene celebrata in tutta Europa il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate.

Nel silenzio del nuovo giorno che nasce, sulle acque del Sile risuoneranno le note di "Morte del angel", "Vuelvo al sur", "Primavera", "Jeanne y Paul", "Milonga del angel", "Michelangelo '70", "Oblivion" e "Libertango", tra le più note composizioni di Astor Piazzolla, ma anche pagine di autori argentini che hanno lasciato un'impronta sulle origini della sua arte, come Carlos Gardel ("Volver") e Anibal Troilo ("Sur").

Quest'anno il "Concerto del Solstizio" avrà una valenza particolare: segna il debutto, nell'inedita veste di scrittore, del direttore d'orchestra e compositore Stefano Mazzoleni, autore del romanzo "La luce dei tempi", appena pubblicato a cura di Diastema, casa editrice trevigiana specializzata nella narrativa musicale. Mazzoleni narra un fantastico viaggio attraverso la storia, i colori e i sapori della Turchia, che diventa un viaggio alla scoperta di sé per raggiungere la bellezza e il sublime. Sullo sfondo del racconto risuona un'arcana melodia, che accompagna i due protagonisti all'inseguimento di un libro misterioso.

Per il pubblico del concerto all'alba, la casa editrice Diastema e Sarah Mazzoleni, figlia di Stefano, hanno selezionate delle pagine scelte per offrire un'anteprima del romanzo. La lettura sarà affidata a Doriana Vercesi, speaker professionista da oltre 30 anni, già conduttrice di Radio Treviso Alfa, collaboratrice di RaiRadio 2, voce di documentari di Rai Educational e di importanti campagne pubblicitarie.

"Ancora di più quest'anno, il Concerto del Solstizio segna per tutti noi un momento di ripresa e di respiro. Come è stato per l'anno scorso, pur in un clima di grande incertezza, confermiamo il nostro ottimismo e fiducia verso un miglioramento delle condizioni per organizzare in sicurezza questi importanti eventi di cultura, che forniscono opportunità di incontro e condivisione tra le persone di un territorio. Per la nostra Amministrazione, il Concerto del Solstizio è un appuntamento imperdibile di grande pregio", sottolinea Angela Trevisin, assessore alla Cultura del Comune di Silea.

Per accedere all'area del concerto (ingresso libero e gratuito) il pubblico dovrà seguire le prescrizioni previste dalla normativa vigente, per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Come già nelle precedenti edizioni, gli organizzatori invitano gli spettatori ad indossare abiti bianchi, in sintonia con il chiarore dell'alba, e di portare una coperta, o un seggiolino, sul quale accomodarsi per godere il concerto nel grande prato. In caso di maltempo (tale da rendere impraticabile l'area verde) l'evento sarà annullato.

Per informazioni: Biblioteca di Silea 0422 365762.

