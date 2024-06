Concerto del Solstizio 2024

Il Salotto Musicale e il Comune di Silea – Assessorato alla Cultura sabato 22 giugno rinnovano la magia del “Concerto del Solstizio”, che si svolgerà al sorgere del sole nell’area verde comunale adiacente alla centrale elettrica in via Alzaia. Nato nel 2013 da un’idea del direttore d’orchestra Stefano Mazzoleni e della giornalista Cristiana Sparvoli per celebrare l’arrivo del solstizio d’estate (il giorno più luminoso dell’anno), il concerto all’alba è divenuto un “classico” nel calendario dell’estate culturale del Comune di Silea.

Sabato 22 giugno alle 5.30 cominceranno a risuonare, nel parco del fiume Sile, le gioiose armonie di Antonio Vivaldi (Venezia, 3 marzo 1678 - Vienna, 28 luglio 1741), tra i sommi esponenti del barocco musicale. A interpretare le più belle pagine del “Prete rosso” sarà il quartetto d’archi Olympia, un ensemble tutto al femminile. Il violinista e compositore veneziano fece parlare i suoni della natura attraverso “Le quattro stagioni” (1725), forse il punto più alto della sua produzione. Antonio Vivaldi, perciò, ben si armonizza con il contesto fluviale del “Concerto del Solstizio”, che anche quest’anno arricchito dalla lettura di brani letterari e poetici nel fortunato format ideato da Cristiana Sparvoli e Sarah Mazzoleni, curatrici dell’evento. Sarà la voce di Doriana Vercesi, memorabile speaker e dj di Radio Alfa, a proporre due racconti brevi tratti da “Sillabari” di Goffredo Parise e un componimento del poeta Andrea Zanzotto dalla raccolta “Il galateo in bosco”. “I due autori veneti sono tra le più alte voci della letteratura italiana contemporanea”, dicono le curatrici del concerto, “la cui ispirazione artistica fu amplificata dagli straordinari ambienti naturali, legati allo scorrere del Piave, in cui vissero: Goffredo Parise a Salgareda e Ponte di Piave, che fecero da sfondo ai “Sillabari” ; Andrea Zanzotto a Pieve di Soligo, nei “palù” del Quartiere del Piave e nei luoghi sacri legati alla memoria della Grande Guerra, la linea degli “ossari” di cui il poeta scrive nel “Galateo in bosco””.

Il “Concerto del Solstizio” è a ingresso libero e gratuito. Gli spettatori sono invitati ad indossare abiti bianchi, in sintonia con il chiarore dell’alba, e di portare una coperta, o un seggiolino, sul quale accomodarsi nel grande prato per godere agevolmente lo spettacolo. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Per informazioni: Biblioteca comunale di Silea tel. 0422-365762, e-mail biblioteca@comune.silea.tv.it , pagina Facebook Salotto Musicale.