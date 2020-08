La stagione estiva del Teatro Mario Del Monaco porta la città di Treviso in un viaggio che parte dal Veneto alla scoperta della musica spagnola con il concerto Spagna e Veneto nella chitarra contemporanea, sabato 8 agosto - ore 20.45. La chitarra di Massimo Scattolin, accompagnata dall'Orchestra da Camera di Radio Veneto Uno diretta da Giorgio Sini, guiderà il pubblico dai temi di Vivaldi, alle arie antiche di corte delle diverse aree geografiche della Spagna fino alle tradizioni popolari.

Il programma musicale prevede, infatti, la prima esecuzione assoluta della Vivaldiana, una fantasia su temi del grande compositore veneziano, originariamente concepiti per liuto o mandolino lombardo e archi che Massimo Scattolin ha arrangiato per violino, chitarra e archi, come personale omaggio allo straordinario ingegno di Vivaldi. Ad accompagnarlo il violino di Carlo Lazari. Si prosegue con Memories of Spain per chitarra e archi, un ideale viaggio nella musica spagnola per concludersi con il celebre Concierto de Aranjuez (1901 – 1999) di Joaquin Rodrigo, eseguito per la prima volta senza fiati, nell'arrangiamento che Scattolin ha curato personalmente per chitarra e archi.

Massimo Scattolin nato a Treviso nel 1956, inizia lo studio della chitarra con il Maestro Giorgio Baratella, perfezionandosi in seguito con Alirio Díaz. Dopo aver iniziato giovanissimo la sua attività concertistica come solista, si è dedicato alla musica da camera, per specializzarsi poi nell'esecuzione dei principali concerti per chitarra e orchestra, meritandosi la dedica di opere di grandi compositori, come ad esempio Violet Archer e Astor Piazzolla. Si è imposto brillantemente al pubblico in Europa e negli Stati Uniti, unanimemente definito dalla critica uno dei migliori esecutori della chitarra. È stato, inoltre, collaboratore delle principali reti televisive europee ed ha lavorato intensamente anche nel teatro con grandi attori come Cucciolla, Pagliai, Gassman. Membro di commissioni in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, è docente in vari corsi di perfezionamento in Italia e all'estero, ed è il primo chitarrista italiano titolare di cattedra di master al "Mozarteum" di Salisburgo.

Teatro Del Monaco | Treviso

8 agosto - ore 20.45

Spagna e Veneto nella chitarra contemporanea

con: Massimo Scattolin, chitarra

Orchestra da Camera di Radio Veneto Uno

direttore: Giorgio Sini

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/spagna-e-veneto-nella-chitarra-contemporanea/