Concerto speciale di Teho Teardo e Blixa Bargeld per i 10 anni di Indie.it

Trent’anni di storia, trent’anni al servizio della musica, trent’anni a supportare gli appassionati da tutto il mondo con un’unica missione: il vinile. Taglia il traguardo del decennio a Treviso l’Indie.it Negozio di Vinile e per farlo ha scelto di “regalare” alla città di Treviso un concerto memorabile: Teho Teardo e Blixa Bargeld, che dopo tre dischi insieme, in autunno lanceranno un nuovo album di inediti e si apprestano a un tour europeo. Il noto compositore e musicista pordenonese di fama internazionale, assieme al musicista tedesco leader degli Einstürzende Neubauten e membro dei Nick Cave and the Bad Seeds (1984-2003 e 2013-2015), si esibiranno dunque in un evento epocale il 23 novembre nell’Auditorium di Fondazione Cassamarca in piazza delle Istituzioni. E nei prossimi mesi saranno annunciate altre iniziative collaterali per festeggiare i 10 anni di vinili a Treviso.

I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Dice al link https://bit.ly/TehoTeardo_Treviso

Trent’anni di attività e di passione per la musica. Più che un negozio di vinili, un vero e proprio luogo cult dove condividere le proprie passioni, scovare perle rare e chicche del passato così come edizioni speciali e le ultime novità. L’avventura di “Nello Indie”, come lo conoscono in molti, inizia sotto il nome di MailOrder Catalogue, vendita per corrispondenza, prosegue nel 1992 con l’IndieShop Mestre, ancora nel 2007 con la scelta di soloVinile e infine l’ultima incarnazione dal 2015: l’Indie.it Negozio di Vinile a Treviso di via Inferiore. Il tutto sempre con un’unica missione: essere al servizio della musica e dei suoi veri appassionati, che ora come in passato, arrivano da tutta Italia e anche dall’estero.

“Quest’anno taglio il traguardo di 30 anni di attività, gli ultimi 10 a Treviso – racconta Nello – e ho pensato che volevo celebrarli organizzando un evento per tutti gli amanti e appassionati di musica. Ecco perché ho scelto di organizzare un concerto con due musicisti contemporanei ma con un grande passato di altissimo livello a cui sono molto legato: un amico, Teho Teardo, di Pordenone, ma che pochi sanno essere di origini trevigiane, vincitore di un David di Donatello e autore di ormai decine di colonne sonore di film che tutti abbiamo visto, e Blixa Bargeld, leader degli Einstürzende Neubauten ( gruppo di riferimento dei Depeche Mode) e componente dei Bad Seeds per molti anni con Nick Cave, che proprio in autunno, dopo un sodalizio di 10 anni con Teho Teardo, lanceranno il loro terzo album di inediti e partiranno per un tour europeo. Sarà un evento memorabile, il duo terrà soltanto due concerti nel Nord Italia e uno sarà proprio a Treviso. Un traguardo importante per Indie.it, un modo per ringraziare il territorio che mi ha supportato per 10 anni, un’occasione per Teho Teardo per risuonare a Treviso e anche per Blixa Bargeld di ritornarci dopo un mitico concerto con gli Einstürzende Neubauten nel lontano 1988. Mi auguro che possa essere un grande momento di festa e condivisione per gli appassionati della buona musica. Ringrazio dunque tutti quanti mi hanno seguito nella mia avventura in questi anni e tutti quanti mi stanno supportando nella realizzazione di questo concerto. Nei prossimi giorni comunicheremo altre iniziative collaterali.”