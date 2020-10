Sabato 17 ottobre alle ore 21, nella chiesa di San Teonisto di Treviso, prosegue la stagione concertistica di musica antica 2020 organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione almamusica433, e dedicata a Venezia. In programma il concerto The Aspern Papers. Dal racconto di Henry James, con Francesca Paola Geretto, soprano, e Stefano Trevisi, pianoforte. Il Carteggio Aspern è un capolavoro dello scrittore americano, naturalizzato inglese, Henry James che, nell’arco della sua vita, visita Venezia una ventina di volte e alla città dedica, in particolare, questo acclamato racconto breve.

La storia è ambientata in una Venezia di fine Ottocento, ricordando quanto la città sia stata fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo uno dei salotti letterari più importanti d’Europa. Uno studioso si reca a Venezia per poter studiare l’inedito carteggio del poeta Aspern; sarà un viaggio nella Venezia popolare e nella Venezia decadente degli stranieri che hanno eletto la Serenissima come loro buon rifugio. «Il concerto in programma» racconta il direttore artistico della stagione, Stefano Trevisi «si ispira a questo racconto e propone pagine cameristiche che descrivono la città come locus amoenus, ripercorrendo gli scenari dell’opera lirica italiana e straniera. Un viaggio nel tempo in una Venezia non lontana nella nostra memoria».

Ingresso: biglietto unico 10 euro, gratuito per gli under 18. Acquistabili anche con Bonus Cultura.

Rimangono validi i biglietti e gli abbonamenti acquistati per le date primaverili, poi annullate a causa dell’emergenza sanitaria. I possessori devono presentarsi in biglietteria mezz’ora prima del concerto per l’assegnazione del posto a sedere.

Prevendita: Fondazione Benetton, via Cornarotta 7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–17), oppure nel sito www.liveticket.it