Rassegna "Landscapes" - Concerto "The Cole Porter Songbook"

Venerdì 21 aprile alle ore 21 prosegue, nella chiesa di San Teonisto di Treviso, la nuova rassegna di musica, teatro, incontri organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione culturale almamusica433, con la direzione artistica di Stefano Trevisi. In programma il concerto The Cole Porter Songbook con il quartetto omonimo: Rita Bincoletto, voce; Pasquale Schiavulli, pianoforte; Filippo Tantino, contrabbasso; Tim Smethurst, batteria.

Nato da un’idea di Valeria Bruniera, questo progetto presenta arrangiamenti originali dei brani più belli e famosi di Cole Porter, compositore americano che, nell’età d’oro del jazz, dà al mondo canzoni straordinarie ancora oggi conosciute e amate dal grande pubblico per la loro freschezza.

Giovane rampollo di ricca famiglia, Cole Porter nasce nell’Indiana nel 1891 e dimostra subito un grande talento per la musica, fino a divenire uno dei maggiori autori di canzoni per musical e film. Supportato dalla moglie Linda con la quale condivide un matrimonio bianco e una grande amicizia, non nasconde al mondo la propria omosessualità e riesce comunque a scalare la via del successo. Nel 1937 una brutta caduta da cavallo lo porta a subire numerosi interventi chirurgici e a passare il resto della vita in sedia a rotelle; questo avvenimento non ferma la sua notevole attività di compositore. Si ritira a vita privata nel 1954 dopo la morte della sua amata Linda e si spegne a Santa Monica nel 1964 all’età di 73 anni.

Le sue canzoni sono state interpretate da personaggi famosi come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Grace Kelly, e continuano a essere presenti nei repertori di molti cantanti.

La stagione 2023, intitolata Landscapes, integra il repertorio classico e antico, al centro delle precedenti nove edizioni, con la musica jazz, il teatro civile, le performance nel paesaggio, dando spazio anche a incontri pubblici e podcast, rivolgendosi a un pubblico ampio ed eterogeneo.

Andrea Pennacchi, attore veneto tra i più amati del momento, che proporrà, insieme al musicista Giorgio Gobbo, lo spettacolo sul disastro della tempesta “Vaia” (20 maggio);

Giovanni Andrea Zanon e Leonora Armellini, già affermatissimi protagonisti nei palcoscenici dei teatri musicali internazionali, impegnati in un recital in cui gli spettatori potranno apprezzare le loro grandi doti interpretative (9 giugno);

Faber Teater compagnia teatrale che accompagnerà il pubblico a vivere una esperienza fatta di canto e cammino attraverso la campagna di Zero Branco (21 giugno);

Francesca Benetti, tiorbista e chitarrista tra i più apprezzati musicisti della nuova generazione di interpreti della musica antica internazionale, che presenterà un concerto di rara ricercatezza e poesia, pensato appositamente per essere eseguito in un giardino (1° luglio).

La stagione, promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e da almamusica433, è organizzata dalla società strumentale Culturae srl e si svolge con il patrocinio della Città di Treviso e grazie al sostegno di CentroMarca Banca.

Si avvale anche del contributo di Centro Porsche Treviso, Regalgrid Europe srl, Crema Costruzioni snc.

The Cole Porter Songbook

Concerto del quartetto The Cole Porter Songbook

Rita Bincoletto

Si appassiona presto alla musica approcciandosi a diversi mondi musicali ed esperienze artistiche che la portano a sperimentare diverse sfumature della voce.

Si laurea in canto lirico presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia nel 2014 e successivamente consegue il Diploma Accademico di II livello in Jazz con 110 e lode. Nel 2012 una significativa collaborazione la vede cantare nel coro diretto da Ennio Morricone. Dal 2013 collabora con la compagnia Teatro dei Pazzi dove la commistione tra letteratura e musica la porta a cantare in molti reading letterari e concerti poetici e biografici. Nel 2019 si classifica tra i cinque finalisti del concorso nazionale Chicco Bettinardi nuovi talenti del jazz italiano.

Prende parte nel 2020 al progetto di sensibilizzazione alla violenza minorile Fogli di Carta presentato alla Mostra del Cinema di Venezia ed è vincitrice del premio Miglior Soggetto al Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera.

Canta in diverse combo, da piccole formazioni a big band, proponendo repertorio di standards jazz e musica contaminata, in veste di interprete ma anche come compositrice di testi e musiche.

Pasquale Schiavulli

Pianista e compositore di origini pugliesi, dal 1994 risiede e lavora a Treviso.

Conseguito in Conservatorio il diploma in pianoforte principale con il massimo dei voti, sotto la guida di Luisa Santopietro e Luigi Marvulli, ha svolto attività di insegnamento quale titolare di cattedra in educazione musicale.

Ha partecipato a molteplici sessioni dei seminari senesi di musica jazz sotto la guida di Enrico Pieranunzi e Franco D’Andrea. Presso il Conservatorio di Adria ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma accademico di secondo livello in alta formazione artistica, con specializzazione in musica Jazz.

Ha avuto l’opportunità di esibirsi al fianco di importanti musicisti italiani, quali Bruno Biriaco, Claudio Fasoli, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto, Barbara Casini ed in formazioni orchestrali sotto la direzione di Giancarlo Gazzani, Bruno Tommaso e Daniele Silvestri.

Filippo Tantino

Contrabbassista e bassista. Ha iniziato a studiare con il maestro Luigi Rossi e ha in seguito frequentato i seminari di musica jazz tenuti in Italia dalla “Manhattan School of Music” entrando successivamente nello staff organizzativo per una lunga collaborazione in qualità di assistente degli insegnanti di contrabbasso.

Completati gli studi giuridici presso l’università di Bologna, ha conseguito presso il Conservatorio di Adria il diploma accademico di secondo livello in alta formazione artistica, con specializzazione in musica Jazz. Per molti anni si è dedicato all’insegnamento. Attualmente collabora dal vivo e in studio con musicisti jazz, big band, compagnie teatrali, cori gospel, cantautori, gruppi rock e compare in molti dischi dei più vari generi musicali.

Tim Smethurst

Ha cominciato a suonare la batteria nel 1982 con il batterista new yorkese Jim Mola. Ha frequentato il Berklee College of Music per due anni e si è laureato presso il Manhattanville College studiando con il batterista Joe Bonadio.

È arrivato in Italia nel 1996 e da allora ha collaborato con molti musicisti come Flavio Paludetti, Michele Borsoi, Nevio Zaninotto, Bruno Cesselli, Marc Abrams, Alberto Negroni, Dario Volpi, la Righea Big Band, la GBO e tanti altri.