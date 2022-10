Festa di fine vendemmia - Concerto al tramonto

Festa di fine vendemmia: un’occasione per festeggiare la fine del periodo della vendemmia, un momento per celebrare la natura e i suoi frutti e così renderle omaggio. Dal pomeriggio castagnata, laboratori per bambini e a conclusione un concerto al tramonto a cura ARTIME QUARTET



Domenica 23 Ottobre - Eremo di San Gallo - ore 16:00



Quattro musiciste affermate, di diverse culture italo-europee, si sono incontrate a Venezia e si sono scelte per vivere la musica insieme. Il loro repertorio spazia dal barocco al pop-rock (barocco, classico, romantico, contemporaneo, jazz, pop/rock, musica leggera, musica popolare, dalle colonne sonore ai grandi capolavori di Astor Piazzolla). La loro carriera professionale le ha portate a collaborare individualmente e in gruppo presso le più prestigiose realtà musicali italiane, europee ed asiatiche come il “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, l’Accademia del Teatro Alla Scala, Teatro Comunale di Bologna e molti altri.



LABORATORIO BAMBINI

Domenica 23 Ottobre - Eremo di San Gallo - ore 14:30

2 turni - max 25 bambini a turno



CREATURE D’AUTUNNO: FOGLIE O FOLLETTI??



Un originale laboratorio in cui i bambini si divertiranno a realizzare delle simpatiche foglie con la tecnica del frottage da trasformare e personalizzare con la loro fantasia. Il laboratorio ha la durata di un’ora strutturata in 2 turni di mezz’ora ciascuno ed è rivolto ad un massimo di 25 bambini per turno. A cura La Mucca Gialla



In caso di maltempo il concerto si svolgerà in Auditorium



Prenotazione consigliata



info@lachiavedisophia.com