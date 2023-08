Concerto Tributo a Peter Brötzmann il musicista tedesco scomparso a giugno. Il saxophonista è stato uno dei grandi del jazz europeo.

Organizzato da Le notti de il Bandito, Casal Gajardo, Villa Albrizzi Marini, AMM Associazione Musica Monteggiori, Uglydog Records e Arsenale Jazzhouse Cividale del Friuli sarà anche un concerto contro tutte le guerre.

Sabato 7 ottobre dalle ore 16.30 alle 24 a Villa Albrizzi Marini in via Rubelli 1 a S.Zenone degli Ezzelini [Tv] saliranno sul palco oltre 20 musicisti dell'aria jazz e free jazz provenienti da tutta Italia con tanti nomi di spicco... questi i nomi: Lello Colombo Francesco Partipilo Mauro Gnecchi Michele Barontini Hilary Binder Giulio Marino Teodoro Pace Ivan Pilat Emanuel Donadelli Mirco Ballabene Bruno Romani Marco Carlesso Lino Brotto Andrea Pimazzoni Garden of Love Ermanno Baron Luca Venitucci Renato Ferreira Michele Anelli Daniele Onori Luca Rampinini Federica Cerizza Toni Boselli Giancarlo Oggionni .

Prevista anche una performance contro le guerre del poeta Marco Patuzzi, una mostra fotografica del canadese Marek Lazarsky ed il djset di Carlo Cazale.

Ingresso 10€ (inclusa tessera Acsi)

Venerdi 6 ottobre dalle ore 21 presso Arsenale Jazzhouse Cividale del Friuli [Ud] ci sara' inoltre una serata preambolo con Bruno Romani Mirco Ballabene Emanuel Donadelli Michele Barontini Daniele Onori con l'aggiunta di Flavio Zanuttini.