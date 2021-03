Concorso canoro Vocivere della Pedemontana veneta

Descrizione breve e finalità dell’iniziativa: il concorso “Vocivere” della Pedemontana Veneta è il primo concorso canoro per cantanti amatoriali legato al nostro territorio, ricco da sempre di artisti ed amanti della musica. Sarà un Contest organizzato per finalità artistiche e di promozione personale degli artisti aderenti all’iniziativa, non ritenuto concorso a premi essendo manifestazione con premi costituiti da oggetti di minimo valore.

Il concorso canoro “Vocivere”, organizzato dall’ Associazione Noi “Oratorio Maria Immacolata” di Cornuda e dalla Jaja Music Scuola di Canto e Arte di Asolo e Montebelluna.

Ideatore e Direttore Artistico del Progetto è Il Maestro Vania Marconato.

Vocivere e’ patrocinato da numerosi Comuni della Pedemontana Veneta, è totalmente autofinanziato e sponsorizzato ed ha come fine quello di ricercare e promuovere nuovi talenti nel campo della musica leggera valorizzando la diffusione della cultura musicale nel territorio, lasciando spazio a cantanti non professionisti, che vogliono distinguersi per le loro qualità ed esibirsi nei luoghi della Pedemontana Veneta e nei Comuni aderenti all’iniziativa.



Al concorso possono partecipare cantanti solisti, cantanti in duo, interpreti e cantautori di ambo i sessi.

Il concorso prevede 7 Categorie, più un premio speciale:

Categoria XS BIMBI: aperta a concorrenti dai 4 ai 10 anni e 364 giorni al 10 maggio 2021;

Categoria JUNIOR: aperta a concorrenti dagli 11 ai 16 anni e 364 giorni al 10 maggio 2021;

Categoria TEENAGER: aperta a concorrenti dai 17 ai 25 anni e 364 giorni al 10 maggio 2021;

Categoria SENIOR: aperta a concorrenti dai 26 anni compiuti al 10 maggio 2021;

Categoria INEDITI: senza limiti di età, brani inediti di ogni genere musicale, su base mp3. Questa categoria verrà istituita solo se le iscrizioni per questa sezione saranno superiori a 6.

Categoria 60: aperta a concorrenti che nell’anno in corso (2021) hanno già compiuto o compiranno 60 anni di età. Questa categoria verrà istituita solo se le iscrizioni per questa sezione saranno superiori a 6, altrimenti i concorrenti rientreranno nella categoria Senior.

Categoria SPECIAL: aperta ai diversamente abili dai 14 anni in su, che verranno accompagnati da un assistente.

Questa categoria verrà istituita solo se le iscrizioni per questa sezione saranno superiori a 7.

Verrà inoltre istituito il premio speciale ASAG, premio che verrà assegnato al miglior cantante non professionista che fa onore alle belle voci italiane per eccellenza, nella loro forma più vera e naturale, espressa spesso nei comuni momenti di vita e nei luoghi di lavoro. Questo premio è offerto dalla famiglia Marconato – Gazzola in memoria di Annamaria Scandiuzzi, cantante di filanda e Angelo Gazzola, fabbro appassionato di musica.

In base al difficile periodo che stiamo vivendo, il concorso prevede attualmente (come lo scorso anno): selezioni on line tramite invio di demo mp3, semifinale in modalità “ a porte chiuse” ovvero ogni concorrente semifinalista verrà convocato previo appuntamento ed ascoltato esclusivamente dalla giuria (mese di maggio) , finale del concorso con contingentamento in base alla normativa, in Sala Teatro Giovanni XXIII di Cornuda (mese di giugno).

INFO: concorsovocivere@libero.it - 3493450030