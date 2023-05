Banca Prealpi SanBiagio ospita i migliori talenti del Concorso Musicale Nazionale Città di Belluno

I migliori talenti, allievi dei licei musicali, classificati primi assoluti al Concorso Musicale Nazionale Città di Belluno, si esibiranno domenica 28 maggio, alle 17, presso l’Auditorium Banca Prealpi SanBiagio di Tarzo, in via La Corona, 45. L’appuntamento, ad ingresso libero, è parte delle iniziative condivise per dare l’opportunità ai giovani musicisti di talento di valorizzarne le eccellenze, attraverso alcuni concerti premio, nel quadro del Concorso organizzato dall'Associazione Gocce di Sole, in collaborazione con il Comune di Belluno, la Fondazione Teatri delle Dolomiti e il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca. Sul palco si esibiranno Davide Sommavilla (marimba), Jacopo De Biasi (clarinetto), Teodor Stefan Florescu (chitarra), Giovanna Vecchiato (pianoforte), Luca Scarpa (chitarra), Duo Brillante (Clarinetti). I giovani talenti eseguiranno musiche di Tchaikovsky, Bach, Mozart, Barrios, Szalowski, Scriabin, Casella, Jorge Morel, Saint-Saëns, Roland Dyens e Sor (tra gli altri).