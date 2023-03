Fiore d'argento, ecco il programma delle selezioni per la quinta edizione

Il concorso canoro nazionale Fiore d’Argento® progetto nato a fine 2017 da un’idea del M° Mattia Zanatta e di Ghiroguido (Roberto Guidolin) torna con la quinta edizione.

Il concorso è articolato in 5 categorie:

Junior (dai 6 ai 13 anni)

Teenager (dai 14 ai 17 anni)

Senior : (dai 18 ai 40 anni)

Over 40: (dai 41 anni)

Inediti: (tutte le età)

Nelle prime quattro edizioni hanno partecipato oltre 350 concorrenti e le ultime due edizioni realizzate con le interruzioni legate alla pandemia hanno visto comunque un’ottima risposta da parte dei partecipanti e del pubblico. La manifestazione ritorna dal 22 maggio e si concluderà il 17 giugno con sei date di selezioni disponibili per tutti coloro i quali volessero partecipare. L’iscrizione si effettua tramite il sito: www.fioredargento.it dove è disponibile il regolamento integrale. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile ma si ricorda di non attendere troppo per iscriversi in quanto le date sono già in fase di riempimento.