Concorso Luciano Vincenzoni per soggetti e musiche per film

Il Concorso Vincenzoni per Soggetti e Musiche per Film è di nuovo in marcia per la VII edizione 2021. Giovani soggettisti under 35 e giovani compositori under 35, al lavoro! Partecipazione gratuita. Premi per complessivi 6000 euro. Scadenza: 30 giugno 2021 - Premiazione: 27 novembre 2021 a Treviso

Presidente di giuria per i Soggetti: Giorgio Diritti

Presidente di giuria per la Musica: Giuliano Taviani

Il bando è pubblicato nel sito www.premiovincenzoni.it