Concorso "Sempre piaciuti" - Barbuti e Baffuti in passerella

Singolare manifestazione, unica nella pedemontana, partecipazione di Barbuti e Baffuti in concorso divisi per categorie:

1. Barba naturale (con baffo elaborato e non)

2. Baffi (elaborati e non)

3. Pizzo (con o senza baffi e a scelta elaborati o non

4.Personaggio storico

categorie speciali

1. baffuto e barbuto proprietario di auto, moto o bici d'epoca

2. Premio speciale al residente baffuto o barbuto di San Zenone degli Ezzelini

iscrizioni : €uro 10,00 entro il 23/04/2024 anche sul sito www.prolocosanzenone.com -

IBAN IT21 J030 6909 6961 0000 0142 231 a Pro loco San Zenone degli Ezzelini Aps sede gara dalla 10:00 alle 11:00 del 28/04/2024

Esposizione di auto/moto/bici d'epoca

Pranzo : su prenotazione aperto a tutti al 347 0501370 o 334 6435406 costo €uro 25,00

info: 0423 567920

mail: prolocosanzenone@libero.it

www.prolocosanzenone.com