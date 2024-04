Concorso tecnico nordic walking

CONCORSO TECNICO NAZIONALE Nordic Walking: migliora la tua tecnica!

E’ in arrivo il Concorso Tecnico Nazionale Nordic Walking ANWI, che A.S.D. Strada Facendo ha il piacere di ospitare a Treviso domenica 14 aprile 2024.



Quest’anno, il Concorso Tecnico Nazionale è arricchito da un evento di due giorni e mezzo, finalizzato a far conoscere i nostri meravigliosi territori ai partecipanti provenienti da tutta Italia.

Dopo Treviso, seguiranno Bologna e Biella.



? Il Concorso Tecnico non è una gara contro qualcuno, ma un’opportunità per ricevere il meglio dalla tecnica!

E’ il modo ideale per avere un’analisi personalizzata della tua tecnica, finalizzata a:



? migliorare la postura

? acquisire consapevolezza del gesto tecnico

? potenziare il tuo fitness



Il Concorso Tecnico si svolgerà domenica 14 aprile al Parco Uccio a Treviso (Santa Bona), dove ti verrà proposto un percorso semplice lungo il quale alcuni esperti analizzeranno il tuo movimento, relativamente ad alcuni aspetti tecnici del Nordic Walking.